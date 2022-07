Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi, 16 luglio 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY: COSA SUCCEDERÀ OGGI?

Fanno ritorno anche oggi, sabato 16 luglio 2022, le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, dando nuovamente vita all’inseguimento all’agognato milione di euro che, fino a questo momento, nel settimo mese dell’anno ha incoronato un unico scommettitore per mezzo di una schedina convalidata a Fumone (Frosinone). Si tratta del vincitore numero 223 della storia del concorso. All’Extra Million Day, invece, mercoledì sono stati distribuiti 100mila euro a un fortunato giocatore di Potenza.

Con i cinque numeri scelti per il Million Day vi è anche l’opportunità di partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione. Sono in totale tre le giocate che possono essere accostate all’Extra Million Day, vale a dire la singola, la plurima e la sistemistica. E i prezzi della scommessa? Quali sono? Nel primo caso il costo è di 1 euro, nel secondo la tariffa è legata alle giocate singole selezionate. Infine, nella terza eventualità, qualsiasi combinazione vale un euro. Sino alle 20.20 sono accolte le scommesse per il concorso del giorno, mentre a partire dalle 20.35 saranno effettuate quelle inerenti al giorno successivo.

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

La graduatoria dei numeri frequenti del Million Day potrebbe offrirvi una ghiotta chance per comprendere le “abitudini” di questo concorso ed elaborare una cinquina potenzialmente vincete. Analizziamola, dunque, assieme a voi. Al primo posto della classifica troviamo il 22, che di apparizioni ne ha raccolte 46. Alle sue spalle, ci sono il 55 (42) e il tandem composto dal 34 e dal 3 (41). Al quinto posto, infine, troviamo il 53, con 39 presenze all’attivo in questo gioco.

Setacciando ora la classifica dell’Extra MillionDay e dei numeri frequenti, essa è guidata in solitaria dal 19 (19 estrazioni), tallonato dal 5 (18) e, a una sola lunghezza di distanza, dal terzetto a cui danno vita il 44, il 37 e il 32 (17). Alle 20.30 scopriremo se tali gerarchie sono destinate a essere completamente stravolte o se, invece, anche il sorteggio di oggi tenderà a confermarle, senza dare alcun tipo di scossone alla graduatoria.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

La classifica dei numeri ritardatari del Million Day può dare informazioni utili alla conquista della cinquina vincente ed è per questo motivo che noi de “IlSussidiario.net” vi proponiamo, quotidianamente, la sua analisi, in modo da essere sicuri di concedere la possibilità a voi tutti di farvi ispirare dalle gerarchie del gioco. La top five dei ritardatari vede al primo posto ancora il 35, latitante da ben 60 estrazioni. Alle sue spalle resiste in seconda posizione il 28, avendo fin qui accumulato 40 turni di assenza. Al terzo posto troviamo il 25 (38), tallonato dal 41 (33) e dal 5 (31).

Invece, per ciò che riguarda i ritardatari dell’Extra MillionDay, le statistiche danno vita alla graduatoria che trovate di seguito: al comando troviamo il 26 (60 turni di ritardo), capace letteralmente di fare il vuoto alle sue spalle, come si evince dal resto della classifica. In tal senso, la top five viene completata dall’8 (38 assenze), dal 49 (37) e, infine, dal 24 (34) e dal 35 (33).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 LUGLIO 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 16 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











