Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi 17 giugno 2022

NUOVI VINCITORI MILIONARI? SCOPRIAMOLO NELL’ESTRAZIONE MILLON DAY E EXTRA MILLIONDAY DI OGGI

Million Day ed Extra MillionDay tornano oggi, venerdì 17 giugno 2022, con una nuova estrazione in un clima di grande festa. C’è gioia nell’aria, dopo quanto accaduto mercoledì. C’è stata, infatti, una vincita milionaria, la ventesima dell’anno. A fare festa Gravellona Toce, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. Qui è stata realizzata la clamorosa vincita con una semplice giocata da un euro con numeri casuali. Un risultato a maggior ragione incredibile. L’auspicio per quanto riguarda il concorso di oggi di Million Day ed Extra MillionDay è che riusciate ad allungare questa coda di risultati positivi.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi 16 giugno 2022: cinquine ricche?

Ma anche l’opzione di gioco si sta rivelando molto generosa, infatti una settimana fa sono stati vinti 100mila euro a Roma. Dunque, quel che dovete fare è tentare la fortuna con una nuova giocata. Sta a voi scegliere quale fare tra quelle disponibili per Million Day ed Extra MillionDay. Se non sapete tutte quelle tra cui scegliere, non avete nulla da temere…

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Ecco i numeri vincenti di oggi, 15 giugno 2022: le cinquine

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, COME SI GIOCA?

La giocata singola al Million Day è quella a cui facevamo riferimento per l’ultima vincita milionaria. Prevede che compiliate una schedina con 5 numeri al costo di un euro. C’è poi la giocata plurima, che invece consente di inserire nella stessa schedina più giocate singole, ognuna composta da 5 numeri e al costo di un euro. In alternativa, potete optare per la giocata sistematica, con cui scegliere da 6 a 9 numeri (sempre compresi tra 1 e 55) incrementando le probabilità di vincita.

Ve ne sono di due tipi: sistema integrale e sistema ridotto. Il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni) che si possono comporre con i numeri selezionati. C’è poi il sistema ridotto, che invece sviluppa una parte delle possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati. Quindi, ha costi più bassi e consente di realizzare una vincita da almeno mille euro indovinando 5 numeri (tra i 6, 7, 8, 9 selezionati). E all’Extra MillionDay come si gioca? Basta aggiungere l’opzione, in qualsiasi tipo di giocata.

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Estrazione delle cinquine dei numeri vincenti di oggi 14 giugno 2022

QUANTO SI VINCE A MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Abbiamo scoperto l’ultimo vincitore milionario e come si gioca al Million Day, anche per quanto riguarda l’opzione di gioco Extra MillionDay, ma quanto si vince? Iniziamo dal gioco principale. Indovinando la cinquina fortunata, centrando così il 5, si vince un milione di euro, il premio più ambito. Ma ci sono altre categorie di vincita. Il 4 invece frutta mille euro, mentre con il 3 si vincono 50 euro e con il 2 invece due euro. Queste le quote tenendo però conto di una giocata singola da un euro. Quindi, si tratta solo di un esempio. E lo stesso vi proponiamo per Extra MillionDay. In questo caso con il 5 si vincono 100mila euro, vanno invece mille euro a coloro che indovinando quattro dei cinque numeri vincenti. Con il 3 si vincono 100 euro, infine 4 euro con il 2. Le quote però variano a seconda della giocata scelta, quindi la prima cosa da fare è verificare che vi sia corrispondenza di numeri tra quelli giocati e quelli estratti.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 GIUGNO 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 17 GIUGNO 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA