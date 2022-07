Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi 18 luglio 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLION DAY: UN MILIONE IN ARRIVO?

L’appuntamento col Million Day ed Extra MillionDay non cambia, anzi si rinnova giorno dopo giorno. Alle ore 20:30 scatterà il momento dell’estrazione dei numeri vincenti, quelli del gioco principale e quelli dell’opzione che abbiamo imparato a conoscere e che ha subito conquistato i giocatori a colpi di vincite. Le strade che portano al milione di euro o a 100mila euro, i due premi massimi per Million Day ed Extra MillionDay, possono essere diverse, del resto sono offerte diverse modalità di gioco.

In primis, c’è la giocata singola, che prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri e un importo di un euro. Ma c’è anche la giocata plurima, formata da più giocate singole. La terza via del Million Day è quella della giocata sistemistica, con cui scegliere da 6 a 9 numeri. In questo caso va compiuta una ulteriore scelta tra sistema integrale e sistema ridotto. Il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, l’altro una parte delle possibili giocate singole, componibili con i numeri selezionati. In ogni tipo di giocata è possibile aggiungere anche la nuova opzione di gioco Extra Million Day.

MILLION DAY E EXTRA MILLION DAY: QUANTO SI VINCE

Una volta chiarito il come si gioca a Million Day ed Extra MillionDay, è importante capire quanto si vince. I premi variano in base alla quantità di numeri indovinati e giocati che variano a seconda della giocata effettuata. In palio non c’è solo un milione di euro, conquistabile centrando tutti e cinque i numeri vincenti. C’è il 4 con cui si vincono mille euro, mentre con il 3 si vincono 50 euro. Se i numeri indovinati del Million Day sono due, si vincono due euro. Chi aggiunge Extra MillionDay alla propria giocata, ha una chance ulteriore, una nuova occasione di vincita. Ma in questo caso l’importo dei premi è differente. Col 5 infatti si vincono 100mila euro, col 4 invece mille euro, mentre 100 euro vanno a coloro che centrano il 3, mentre con due numeri indovinati si vincono 4 euro. Questi premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite che è dell’8%, non sono cumulabili tra loro; quindi, si vince il premio massimo conseguito. Ma i premi vinti con Extra MillionDay si sommano a quelli vinti al MillionDay.

MILLION DAY E EXTRA MILLION DAY: DOVE SI GIOCA

Sapete come si gioca e quanto si vince, ma dove si può tentare la fortuna con Million Day ed Extra MillionDay? Non ci sono solo le ricevitorie del Lotto a disposizione, perché è disponibile anche la modalità di gioco online. C’è, infatti, l’App MyLotteries che consente di partecipare all’estrazione del gioco principale e della sua opzione. Potete anche seguire l’estrazione in diretta e in sicurezza, tutti i giorni alle ore 20:30. Potete anche consultare le statistiche dei numeri ritardatari e frequenti in attesa di scoprire i numeri vincenti, verificare se il proprio scontrino è vincente ma anche preparare la propria giocata in tranquillità, cambiandola con uno shake. Chiaramente è necessario un conto di gioco per giocare online al Million Day ed Extra MillionDay. Cosa fare se non si dispone di un conto gioco attivo? Si può usare comunque l’applicazione, ma in questo caso si prepara la schedina e bisogna recarsi poi presso una ricevitoria autorizzata per convalidarla e quindi giocarla.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 LUGLIO 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 18 LUGLIO 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

