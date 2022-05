Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi, 19 maggio 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY DI OGGI: COSA DOBBIAMO ASPETTARCI?

Anche oggi, giovedì 19 maggio 2022, è tempo di una nuova estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay. A questo punto non ci resta che iniziare ad incrociare le dita e ad attendere le nuove combinazione vincenti, il mese si rivelerà ancora fortunato, come accaduto con l’estrazione dello scorso lunedì 16 maggio? Ricordiamo infatti che proprio pochi giorni fa a Scanzorosciate (BG), in Lombardia, con una giocata plurima di appena due euro con numeri casuali è stato possibile accaparrarsi una vincita da un milione di euro! Quella messa a segno è stata la quattordicesima dell’anno, ma tante altre ancora potrebbero essere centrate, chissà se proprio con le nuove estrazioni odierne. Vale la pena ricordare che si vince anche con l’Extra MillionDay: vincite da 100 mila euro sono state realizzate a Velletri ed a Palermo.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Quali sono i numeri vincenti di oggi 18 maggio 2022

L’Extra MillionDay rappresenta la seconda possibilità quotidiana dopo il Million Day tradizionale. Si può infatti aderire ad una seconda estrazione con gli stessi cinque numeri ma ricavati dai 50 restanti dopo l’estrazione primaria. Tre in tutto i tipi di schedina che possono essere abbinati all’Extra MillionDay, ovvero: giocata singola, plurima e sistemica. Ogni giocata varia anche il costo: si passa da un solo euro per quella classica alla tariffa che dipende dalle giocate scelte nel secondo caso.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Numeri vincenti di oggi 17 maggio 2022: scopri le cinquine

I PREMI DEL MILLION DAY

Ciò che tanto fa gola dei giochi Million Day ed Extra MillionDay sono proprio i premi messi in palio. Ricordiamo che il premio maggiore realizzabile con il Million Day, come si può facilmente intuire dal nome stesso del concorso, è pari ad un milione di euro, cifra che è possibile ottenere indovinando l’intera combinazione formata da cinque numeri. Si scivola ad una vincita da mille euro indovinandone quattro. Il “3” avrà un valore di appena 50 euro, mentre con il “2” si andrà ad incassare il consueto premio di consolazione di appena 2 euro.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi 16 maggio 2022: grandi premi?

Quanto è possibile vincere, invece con l’Extra MillionDay? La seconda possibilità giornaliera permette di vincere la decima parte del montepremi del Million Day, dunque un premio massimo di 100 mila euro. Con il “4” si scende ad una vincita di mille uro; con il “3” se ne vincono 100 infine con due numeri centrali ci si troverà con 4 euro in più in tasca. Le scommesse per il concorso odierno possono essere eseguite entro e non oltre le ore 20.20.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY

Ultima tappa fondamentale del nostro viaggio giornaliero all’insegna del Million Day e dell’Extra MillionDay: come si gioca? Scopriamo brevemente cosa occorre sapere per tentare la fortuna nel nuovo concorso di oggi 19 maggio. Intanto occorre scegliere i propri cinque numeri preferiti da una rosa compresa tra 1 e 55, dunque va scelta la tipologia di giocata ed infine occorre attendere l’estrazione odierna per capire se si è trattata o meno della serata fortunata.

Si dovrà quindi decidere se selezionare la tradizionale giocata singola al costo di un solo euro o quella plurima che permette di inserire nella medesima schedina più giocate singole. C’è poi la giocata sistemica per i più impavidi che potranno selezionare tra 6 e 9 numeri e permette di compiere una ulteriore scelta tra sistema integrale e ridotto. In questo caso il costo varia tra 6 e 126 euro. Tutte le informazioni sulle modalità di gioco sono comprese nella guida presente sul portale ufficiale del Million Day: https://www.lotto-italia.it/millionday.

NUMERI MILLION DAY ESTRATTI OGGI 19 MAGGIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 19 MAGGIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA