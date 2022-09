MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi 2 settembre 2022

I NUMERI VINCENTI DEL MILLON DAY E EXTRA MILLION DAY: ANCHE STASERA CACCIA AL MILIONE

L’autunno si avvicina a grandi passi e chissà che non si avvicini anche l’ambito premio da un milione per qualche giocatore! Stiamo infatti per scoprire insieme l’esito dell’estrazione di questa sera, venerdì 2 settembre 2022, del Million Day e dell’Extra MillionDay! Puntuali alle 20.30 sono state estratte le cinquine fortunate, che potete leggere qui su ‘IlSussidiario.net’ subito dopo il sorteggio odierno. I numeri sono consultabili anche sul sito ufficiale del MillionDay e sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

ESTRAZIONE MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY/ Vincite di oggi 1 settembre 2022

Se non avete a disposizione un pc o uno smartphone, vi basterà accedere alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset per leggere le cinquine scelte dalla Dea Bendata. Ora non vi resta che mettervi comodi e scoprire i numeri fortunati ma anche i premi a cui potete accedere partecipando al MillionDay! Pronti? (agg. Marta Duò)

MILLION DAY, ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI/ Vincite e cinquine oggi 31 agosto 2022

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 2 SETTEMBRE 2022

13 – 17 – 18 – 42 -54

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 2 SETTEMBRE 2022

6 – 12 – 20 – 22 – 25

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI EXTRA/ Cinquine e vincite oggi 30 agosto 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY, LE REGOLE DELLA CACCIA AL MILIONE

Siete giocatori nuovi oppure volete esplorare altre opzioni di gioco del Million Day? Molto bene, perché ora vedremo un velocissimo riepilogo delle regole! Partiamo dalla base: dove si gioca? Per partecipare vi basta rivolgervi alla ricevitoria più vicina a voi o ai rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oppure potete scaricare la App MyLotteries e scegliere i vostri numeri online.

Tanto nel Million Day quanto nell’Extra MillionDay, dovete selezionare dei numeri compresi tra 1 e 55. Potete sceglierne cinque, e quindi effettuare una “giocata semplice” al costo fisso di un euro. Potete anche partecipare con più di una cinquina (giocata plurima), sempre al costo di un euro l’una, fino a un massimo di 5 se giocate in ricevitoria o di 10 se siete giocatori online. Tramite sistemi di gioco più complessi si possono scegliere anche 6 o 9 numeri, come quello integrale e ridotto. Passiamo ora a capire che cos’è la variante di gioco Extra MillionDay. Al costo di un euro potete candidare i vostri numeri anche all’Extra MillionDay, così da offrire loro una seconda possibilità di essere sorteggiati. L’estrazione infatti avviene dopo quella del Million Day e prende in considerazione i 50 numeri che avanzano dal primo sorteggio. (agg. Marta Duò)

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY? TUTTI I PREMI

In attesa dell’estrazione delle cinquine fortunate di oggi, venerdì 2 settembre, vediamo insieme come si fa a vincere al MillionDay e all’Extra MillionDay e quali sono i vari premi previsti. Dovete infatti sapere che potete portare a casa una vincita già indovinando due numeri dei cinque che saranno estratti questa sera! Se avete partecipato al MillionDay, due numeri danno diritto a un premio di due euro. Tre numeri, invece, portano la vincita a cinquanta euro. Con quattro numeri vi aggiudicherete mille euro e con cinque numeri accederete al desideratissimo premio da un milione di euro.

Le vincite della variante di gioco Extra MillionDay invece possono dipendere da quanti numeri avete indovinato durante l’estrazione del MillionDay. Nella situazione più semplice, se azzeccate due numeri fra i cinque “extra” che saranno estratti stasera, porterete a casa quattro euro. Con tre numeri invece incasserete cento euro e con quattro mille euro. Indovinando la cinquina “extra” avrete infine diritto a centomila euro. Ricordiamo che tutte queste cifre sono al netto del prelievo sulle vincite, che per legge è pari all’8%.

I NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

State cercando ispirazione per la vostra schedina? Ricordate che c’è tempo fino alle 18.45 per giocare e partecipare all’estrazione di questa sera! Se proprio non riuscite a risolvervi sui numeri da scegliere, lasciatevi ispirare dalle statistiche di gioco. Se vi sentite in vena di un gioco un po’ spericolato, potete dare un’occhiata ai numeri ritardatari del MillionDay. Tra i grandi assenti del gioco troviamo il 46 (26 assenze), il 55 (assente da 28 sorteggi), il 26 (che latita da 39 turni), il 29 (che manca all’appello da 41 serate) e infine il numero 22, che taglia il traguardo delle 50 assenze.

Può essere interessante anche sbirciare i numeri ritardatari della variante di gioco Extra MillionDay, che vede in classifica il 52 (24 assenze), il 10 (27 turni senza essere sorteggiato), il 27 (che manca da 28 serate), il 31 (29 assenze) e per concludere il 38, che non compare sul piccolo schermo da 33 estrazioni.

NUMERI FREQUENTI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, LA CLASSIFICA

Se volete giocare su un terreno meno scivoloso, potreste voler curiosare tra i numeri più frequenti, quelli che sono stati estratti più spesso nelle ultime cinquanta estrazioni, e chissà che non vi portino fortuna! Partiamo anche in questo caso con le statistiche del MillionDay, che ha la sua personale top five di favoriti composta dai numeri 30 (40 presenze), dal 22, 52 e 53 (tutti e tre sorteggiati 41 volte) e infine dal numero 9, che ha saputo conquistare ben 46 estrazioni

L’Extra MillionDay non è da meno e mette in campo una classifica formata dal numero 1 (21 presenze), dal 32 (sorteggiato 23 volte), dal 19 e dal 29 (entrambi presenti in 24 turni) e infine dal numero 5, che predomina con ben 27 estrazioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA