Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi 21 aprile 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Torna l’estrazione di Million Day, ormai stabilmente accompagna da quella di Extra MillionDay. I numeri vincenti stanno per uscire, quindi si avvicina il momento di scoprire se questo concorso di oggi, giovedì 21 aprile 2022, può essere considerato davvero fortunato. Chiaramente lo sono sempre, perché giorno dopo giorno la dea bendata premia tanti giocatori. Quindi, ci riferiamo al primo premio, quello da un milione di euro. Quello che è stato centrato, ad esempio, martedì 12 aprile a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. A far festa, dunque, è stata la Campania qualche giorno fa, grazie ad una giocata casuale da un euro.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Numeri vincenti di oggi 20 aprile 2022: ecco le cinquine

Così le vincite al Million Day dall’inizio dell’anno fino ad oggi sono 11, mentre dall’inizio di questo gioco nel complesso sono state premiate 211 persone con un milione di euro. Dunque, l’auspicio è che questo “contatore” si muova, si aggiorni con una nuova vincita. Ma dobbiamo aspettare l’estrazione dei numeri vincenti di Million Day (a cui si accompagna contestualmente quella di Extra MillionDay) per scoprirlo…

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Scopri le cinquine dei numeri vincenti oggi, 19 aprile 2022

COME SI GIOCA A MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Ma come si gioca al Million Day? Una domanda che si pone ad esempio chi si approccia per la prima volta a questo gioco. Sappiate allora che l’importo di ogni giocata è di un euro e si possono scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi. Ma questo vale se si opta per la giocata singola. Sono però disponibili altri tipi di giocate, come quella plurima, che consente di inserire nella stessa schedina più giocate singole, ognuna composta da 5 numeri e al costo di un euro. In alternativa c’è la giocata sistemistica, con cui scegliere da 6 a 9 numeri per aumentare le probabilità di vincita.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Scopri le cinquine dei numeri vincenti di oggi 18 aprile 2022

Ma in questo caso ci sono due tipologie di sistema, quello integrale e quello ridotto. Il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati, l’altro invece una parte delle possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati, quindi ha costi inferiori e permette di vincere lmeno mille indovinando 5 numeri (tra i 6, 7, 8, 9 selezionati). In ogni tipo di giocata si può anche aggiungere la nuova opzione di gioco Extra MillionDay, con cui si partecipa ad una seconda estrazione di 5 numeri dai 50 rimanenti.

I NUMERI RITARDATARI DEL MILLION DAY

Sicuramente non vedete l’ora di scoprire i numeri vincenti di oggi di Million Day ed Extra MillionDay, ma c’è ancora da attendere. Nel frattempo, però, possiamo dare uno sguardo alle statistiche. Scrutarle in questi minuti di attesa può essere utile per farsi un’idea di cosa potrebbe accadere, delle sorprese che potrebbe riservarci il nuovo concorso. Peraltro, con le estrazioni che ci sono giorno dopo giorno, le statistiche si aggiornano quotidianamente. E allora scopriamo qual è la situazione per quanto riguarda i numeri ritardatari del Million Day. Dopo l’estrazione di ieri, il 19 è rimasto leader dei ritardatari con i suoi 53 turni di assenza. Alle sue spalle si trova più distaccato il 2, che invece di ritardi ne ha accumulati 35. A completare il podio il 47, che si conferma al terzo posto con 34 estrazioni di ritardo. A completare la top five ci sono il 24, assente da 27 concorsi, e il 50, che invece non si vede da 24 appuntamenti con la fortuna.

NUMERI MILLION DAY ESTRATTI OGGI 21 APRILE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRATTI OGGI 21 APRILE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA