ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Scopri le cinquine dei numeri vincenti di oggi 22 aprile 2022

Oggi, venerdì 22 aprile 2022, vanno ancora in scena le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay che offriranno nuove emozioni, con l’auspicio che si possa incoronare il 212° milionario della storia del gioco, dopo la vincita di dieci giorni fa a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Ricordiamo che le cinquine vincenti troveranno spazio fra queste righe non appena saranno pubblicate sui siti internet ufficiali. Un consiglio prezioso per tutti: non cestinate la vostra schedina senza avere effettuato un controllo accurato, in quanto i concorsi sono due da quando l’Extra MillionDay ha fatto il suo ingresso in scena. Oltre a campeggiare sulle colonne de “IlSussidiario.net”, i numeri vincenti saranno consultabili anche presso tutte le ricevitorie d’Italia e sul sito ufficiale di MillionDay. In alternativa, c’è l’applicazione MyLotteries, così come la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

I NUMERI FREQUENTI DEL MILLION DAY

La graduatoria dei numeri frequenti del Million Day garantirà a voi lettori la chance di selezionare attentamente quelli a cui affidare le vostre possibilità di vincere in questa lotteria. Al primo posto della classifica c’è il 55, che di apparizioni ne ha raccolte ben 45. Alle loro spalle, in solitaria, troviamo il 28, che fin qui ha collezionato 43 presenze. Al terzo posto c’è il 53 (41). Completano la top five dei numeri frequenti, in coabitazione, il 45 (40) e il 30 (39). Per ciò che riguarda invece l’Extra MillionDay, notiamo come al comando della graduatoria dei numeri frequenti figuri il 33 (8), seguito dall’11 (7) e da un interessante terzetto a quota 6 (52, 37 e 47). Le gerarchie potrebbero tuttavia subire stravolgimenti e ribaltoni a decorrere dalle 20.30, orario designato per le nuove estrazioni.

MILLION DAY, I NUMERI RITARDATARI

Scorriamo ora la classifica dei numeri ritardatari del Million Day, che può consentirvi di selezionare quelli su cui puntare prima della serata odierna. La top five osserva al primo posto il 19, che manca da 54 estrazioni. Sono 36 i turni di assenza invece per il 2, che si trova così al secondo posto della graduatoria. Il terzo gradino del podio è occupato invece dal 47 (35). Infine, a chiudere la classifica accorciata sono i numeri 24 (28) e 50 (25). Discorso del tutto analogo per l’Extra MillionDay, per il quale sono disponibili le prime statistiche: in cima alla graduatoria dei ritardatari spiccano il 10 (37) e il 35 (36), e, a sei lunghezze di distanza da quest’ultimo, il 9 (30). Al quarto e al quinto posto, infine, ci sono il 48 (27) e il 15 (25).

NUMERI MILLION DAY ESTRATTI OGGI 22 APRILE 2022

13 – 25 – 27 – 43 – 47

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRATTI OGGI 22 APRILE 2022

19 – 33 – 35 – 36 – 46

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, IN ARRIVO UNA NUOVA ESTRAZIONEO OGGI 22 APRILE 2022

In data odierna, venerdì 22 aprile 2022, tornano le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, accompagnate dalla speranza che le loro cinquine possano rivelarsi vincenti. Dall’ultima vincita milionaria sono passati dieci giorni (jackpot da un milione di euro con una giocata casuale da 1 euro) e ci si augura che i tempi siano maturi per eleggere un nuovo fortunato vincitore. Peraltro, vale la pena rammentare che, con gli stessi cinque numeri selezionati per il Million Day, si ha la possibilità di prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri, ricavati dai 50 rimanenti al termine della prima estrazione.

L’Extra MillionDay è abbinabile a qualunque tipologia di schedina (singola, plurima o sistemistica). I costi della bolletta, tuttavia, variano proprio in base alla scommessa: nel primo caso, il prezzo da pagare è di 1 euro, mentre nel secondo la tariffa è legata alle giocate singole scelte. Infine, nel terzo, ogni combinazione generata dal sistema vale un euro. Si può scommettere sino alle 20.20 per il concorso del giorno, mentre si riprenderà a giocare dalle 20.35 in poi per il giorno seguente.

I PREMI DEL MILLION DAY: QUANTO SI VINCE?

Quali sono i premi in palio al Million Day e all’Extra MillionDay? Un quesito che molti giocatori si pongono e al quale diamo subito risposta, facendo riferimento ai dati pubblicati sul portale telematico ufficiale del concorso. Col Million si ha la possibilità di agguantare sino a un milione di euro indovinando cinque numeri vincenti, mentre la ricompensa è pari a mille euro se se ne azzeccano 4. Ovviamente, diminuendo il totale dei numeri intercettati, decresce anche l’importo vinto: 50 euro con il “3” e, con due numeri pronosticati correttamente, si intascano due euro.

Con un “5” all’Extra MillionDay, invece, ci si appropria della decima parte del montepremi del Million Day (100mila euro). Con 4 punti, poi, si arriva a 1.000 euro, con 100 euro che invece vanno nelle tasche di chi fa “3”. Con due numeri indovinati ci si porta a casa 4 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8% e si sommano a quelli eventualmente ottenuti attraverso l’estrazione tradizionale.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Approfondiamo insieme le regole del Million Day, così da fugare eventuali dubbi e comprendere in toto il meccanismo di un gioco che, vi anticipiamo, consta davvero di poche e semplici norme. In estrema sintesi, tutto ciò che occorre fare è scegliere cinque numeri inclusi nel novero che va da 1 a 55. Dopodiché, servirà attendere con pazienza l’estrazione per capire se la fortuna avrà scelto di premiare proprio le vostre giocate.

Le tipologie di scommessa previste sono in tutto tre: si parte dalla giocata singola, fondata sulla compilazione di una bolletta con cinque numeri scelti al costo di un euro. Successivamente, esiste la plurima, con la quale sono eseguite più giocate singole nella stessa schedina. Infine, concludiamo con la sistemistica, che ingloba una selezione da 6 a 9 numeri e richiede di indicare il tipo di sistema preferito tra integrale e ridotto. Il primo assicura tutte le giocate singole componibili coi numeri selezionati: la spesa può essere soggetta a variazioni (si va da 6 a 126 euro). Il secondo, invece, dà vita solo a una parte delle possibili giocate singole, componibili coi numeri individuati: i costi sono limitati in riferimento al sistema integrale e si ha l’opportunità di vincere almeno mille euro. Per maggiori dettagli, consultare il sito internet https://www.lotto-italia.it/millionday.











