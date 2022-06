Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi 25 giugno 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY: CACCIA AL MONTEPREMI

Nuova serata con i numeri vincenti di Million Day ed Extra MillionDay. Tornano le estrazioni oggi, sabato 25 giugno 2022, puntuali come sempre, visto che si tengono ogni giorno. Dunque, riparte la caccia alle nuove cinquine fortunate, in particolare. quella che può valere un milione di euro. A tal proposito, vi segnaliamo che l’ultima vincita milionaria, la ventunesima, è stata centrata lunedì scorso con una giocata in abbonamento effettuata online, sul sito Lottomatica.

Un assist perfetto per ricordarvi che la giocata al Million Day, e di conseguenza pure all’Extra MillionDay, può essere effettuata anche non recandosi necessariamente in ricevitoria. Pensiamo, ad esempio, a chi si trova in vacanza e non vuole saperne di individuare la ricevitoria presso cui tentare la fortuna. O magari siete a casa, al caldo, e non avete voglia di rischiare un bagno di sudore. Ecco, sapete che a vostra disposizione c’è un metodo alternativo per partecipare all’estrazione e che vi garantisce le medesime probabilità di vincita.

COME SI GIOCA A MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY

Ora sapete dove si può giocare a Million Day ed Extra MillionDay, ma come? Avete diversi tipi di giocate tra cui scegliere. La più semplice è la singola, che prevede il costo di un euro e vi consente di scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi. Quella plurima, invece, è formata da più giocate singole. In alternativa, c’è la giocata sistemistica, ma in questo caso dovete fare una scelta tra quella integrale e l’altra ridotta. Nel primo caso, vengono sviluppate tutte le possibili giocate singole, da 6 a 126 combinazioni.

Nel secondo caso, invece, viene sviluppata solo una parte delle possibili giocate singole. Cosa cambia per Extra Million Day? Praticamente nulla, perché è una giocata aggiuntiva. Quindi, a prescindere da quella che avete fatto per Million Day (singola, plurima o sistemistica), potete aggiungere la nuova opzione di gioco Extra MillionDay, regalandovi una seconda possibilità di vincita.

COME “ABBONARE” LE GIOCATE MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Si può giocare a Million Day ed Extra MillionDay fino alle ore 20:20, poi le giocate ripartono alle 20:35, ma per il giorno successivo. Questo perché alle 20:30 si tiene l’estrazione dei numeri vincenti. Se non volete rischiare di saltare l’estrazione, potete prendere in considerazione la possibilità di “abbonare” la vostra giocata, così potete giocare per più concorsi consecutivi. Quel che dovete fare è selezionare la quantità di abbonamenti che desiderate prima di completare l’acquisto, tenendo presente che per la giocata singola potete optare fino a 20 estrazioni in abbonamento, mentre sono solo fino a 5 per le giocate sistematiche e plurime. Una volta effettuata la vostra giocata non avete altro da fare, se non conservare la vostra schedina e tornare a trovarci per l’estrazione dei numeri vincenti di Million Day ed Extra MillionDay, un’occasione importante per scoprire se è la vostra serata fortunata o addirittura milionaria.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 25 GIUGNO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 25 GIUGNO 2022

