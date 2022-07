Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi 26 luglio 2022

OGGI NUOVA ESTRAZIONE MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: CACCIA AL MILIONE…

Si rinnova anche oggi, martedì 26 luglio 2022, l’appuntamento con Million Day ed Extra MillionDay e i loro numeri vincenti. Dopo l’estrazione principale, si può partecipare ad una seconda estrazione di 5 numeri dai 50 restanti e vincere premi extra. Questo perché con Extra MillionDay si ha una seconda possibilità. Basta aggiungere l’opzione ad ogni tipo di giocata, con un euro più. A tal proposito, è bene sapere come effettuare la propria giocata per partecipare al concorso base.

Bisogna scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55 per un importo fisso di un euro. Questa è la cosiddetta giocata singola, ma è disponibile anche quella plurima, composta da più giocate singole. E poi c’è quella sistemistica, ma in questo caso bisogna scegliere tra sistemi integrale e ridotti, giocando da 6 a 9 numeri nella stessa schedina del Million Day. Una volta fatta questa scelta, si può poi aggiungere Extra MillionDay.

QUANTO SI VINCE A MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Una volta chiarito come si gioca al Million Day e a Extra MillionDay, è importante anche chiarire quanto si vince. C’è una tabella premi base a cui fare riferimento, tenendo però conto di una giocata singola da un euro. Nel caso del gioco principale, il premio più importante che si può ottenere indovinando i cinque numeri vincenti: un milione di euro. C’è poi il 4, con cui si vincono invece mille euro. Una bella consolazione per aver eventualmente fallito la caccia al primo premio. Col 3 invece si ottengono 50 euro, mentre se si indovinano due numeri vincenti del Million Day, bisogna accontentarsi di due euro. Passiamo ai premi riguardanti Extra MillionDay. In questo caso il primo premio è di 100mila euro. Anche in questo caso con il 4 si ottengono mille euro. Invece col 3 il premio raddoppia, perché si ottengono 100 euro. Infine, c’è il 2, con cui si riesce ad avere un premio di 4 euro.

COME RISCUOTERE VINCERE MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Se parliamo di quanto si vince al Million Day ed Extra MillionDay, allora non possiamo trascurare il tema relativo alla riscossione dei premi. Visto che potrebbe essere un’estrazione fortunata, è bene sapere la procedura. Fino a 443,48 euro potete riscuotere la vincita in qualsiasi ricevitoria. Tra 543,48 e 2.173,92 si aggiunge alla modalità predetta la possibilità di prenotare la vincita. Invece se il premio supera 10.500 euro, allora bisogna presentare lo scontrino fortunato presso uno sportello di Banca Intesa San paolo o all’Ufficio al Pubblico di Roma, portando un documento di identità valido, codice fiscale e richiesta di pagamento. Ma il termine per chiedere il pagamento della vincita è sempre di 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino delle vincite in ricevitoria. Le cose cambiano leggermente per le giocate online. Per vincite fino a 10.500 euro si ottiene un accredito sul conto di gioco, se è superiore bisogna fare richiesta presso qualsiasi filiale Intesa Sanpaolo o presso l’Ufficio Premi di Roma.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 26 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 26 LUGLIO 2022

