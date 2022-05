Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi 27 maggio 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY: COSA ASPETTARSI?

Million Day ed Extra MillionDay tornano oggi, venerdì 27 maggio 2022, con una nuova doppia estrazione di numeri vincenti e la speranza che sia vincente come gli ultimi concorsi che sono andate in scena. L’ultima incredibile vincita da un milione di euro è stata realizzata, infatti, nei giorni scorsi a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Dunque, la Puglia è l’ultima regione, in ordine cronologico, ad essere baciata dalla fortuna. A chi toccherà oggi? Per ora sono 216 i milionari grazie al Million Day.

Ma si sta rivelando particolarmente avvincente anche la sfida dell’opzione di gioco Extra MillionDay. Infatti, a Velletri e Palermo, a fine aprile, hanno centrato la vincita da 100mila euro. Un successo che alimenta le speranze di chi si mette in gioco auspicando di trionfare, ma con la responsabilità che richiede ovviamente la partecipazione a questi giochi. Dunque, è tanta la curiosità per quanto riguarda l’estrazione dei numeri vincenti di oggi di Million Day ed Extra MillionDay.

LE GIOCATE POSSIBILI PER MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY

Per partecipare all’estrazione di Million Day ed Extra MillionDay c’è tempo fino alle ore 20:20, perché alle 20:30 escono i numeri vincenti, quindi cinque minuti dopo si può cominciare a giocare per il concorso del giorno successivo. A proposito di giocate, scopriamo quali sono possibili. La più semplice resta quella singola: bisogna compilare una schedina con 5 numeri pagando un solo euro. C’è poi quella plurima, composta da più giocate singole, ognuna da un euro. Infine, la giocata sistematica, con cui si possono scegliere da 6 a 9 numeri. Di questa, sono disponibili due tipologie di sistema. Quello integrale, che sviluppa tutte le possibili giocate singole che sono componibili con i numeri selezionati. Invece quello ridotto sviluppa una parte delle possibili giocate singole. In ognuna giocata – che sia singola, plurima o sistemistica – è possibile anche aggiungere la nuova opzione di gioco Extra MillionDay. Così oltre alla prima estrazione di 5 numeri dai 55, si partecipa con i numeri giocati anche ad una seconda estrazione di 5 numeri dai 50 rimanenti.

QUANTO SI VINCE A MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Dal come si gioca al quanto si vince è un attimo con Million Day ed Extra MillionDay. Ma bisogna fare una premessa: i premi variano in base alla quantità di numeri vincenti indovinati e alla quantità di quelli giocati che chiaramente varia a seconda della modalità di gioco scelta. Si vince un milione di euro centrando tutta la cinquina fortunata, se ne vincono mille invece indovinandone quattro, mentre 50 euro vanno a coloro che indovinano tre numeri, mentre devono accontentarsi di 2 euro per coloro che indovinano due numeri. Ma queste quote sono solo un esempio di ciò che potrebbe accadere, perché tengono conto di una giocata singola effettuata al costo di un euro. Il discorso ovviamente cambia se si mettono in gioco più numeri e tipi di giocate differenti. Tenendo conto di una giocata singola, ecco quanto si può vincere con Extra MillionDay: 100mila euro centrando la seconda cinquina, mille euro anche in questo caso col 4, invece 100 euro centrando tre numeri vincenti, 4 euro a coloro che ne indovinano due.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 MAGGIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 27 MAGGIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

