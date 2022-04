ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Le cinquine dei numeri vincenti di oggi 28 aprile 2022

La tanto attesa estrazione di Million Day si è tenuta poco fa, regalandoci i numeri vincenti di oggi, giovedì 28 aprile. Non solo: c’è stata anche quella di Extra MillionDay, la seconda estrazione che offre una seconda possibilità di vincita ai tanti giocatori. Dunque, ci sono due combinazioni fortunate da verificare. Se quando ve n’era solo una da controllare vi invitavamo alla massima attenzione, figurarsi ora quanta prudenza possiamo suggerirvi visto che c’è un doppio controllo da effettuare. Ma è importante per evitare brutte sorprese, del resto vi auguriamo solo di averne positive. In tal caso l’estrazione è davvero fortunata. Ci sono però anche altri modi per verificare la propria giocata, soprattutto se si è discretamente tecnologici. Basta collegarsi al sito ufficiale del Million Day e inserire il numero di serie della propria giocata nella sezione ‘verifica vincite’. I tradizionalisti, invece, possono affidarsi alla ricevitoria più vicina.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Scopri le cinquine dei numeri vincenti di oggi 27 aprile 2022

NUMERI MILLION DAY ESTRATTI OGGI 28 APRILE 2022

3 – 6 – 15 – 17 – 37

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Le cinquine dei numeri vincenti di oggi 26 aprile 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRATTI OGGI 28 APRILE 2022

11 – 13 – 14 – 19 – 22

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

QUANTO E COME SI VINCE AL MILLION DAY

Quanto si vince al Million Day? Una domanda che acquisisce ancor più significato man mano che ci si avvicina all’estrazione dei numeri vincenti. Possiamo farci un’idea tenendo conto come esempio di ciò che accade con una giocata singola. Indovinando i 5 numeri vincenti si vince un milione di euro. Centrandone quattro, invece, si ottiene mille euro. Con il 3 il premio è di 50 euro, mentre con il 2 si vincono due euro. Gli importi dei premi cambiano chiaramente per le altre giocate, a partire dalla giocata integrale, anche perché in questo caso dipende pure quanti sono i numeri giocati. E lo stesso discorso vale per Extra MillionDay. Nel caso di una giocata singola, si vincono 100mila euro con il 5, mille euro con il 4, 100 euro con il 3 e quattro euro con il 2. Si tratta in ogni caso di premi al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. I premi vinti con Extra MillionDay si sommano a quelli eventualmente vinti con Million Day.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Scopri le cinquine dei numeri vincenti di oggi 25 aprile 2022

I NUMERI RITARDATARI DI EXTRA MILLIONDAY

A proposito di statistiche, a cui vi abbiamo fatto accenno in precedenza con i ritardatari del Million Day, possiamo soffermarci anche su quelle che riguardano l’opzione Extra MillionDay. Prima non era possibile in quanto bisognava attendere che si accumulassero diverse estrazioni per consentire appunto alle statistiche di elaborarsi. Ed ecco dunque i numeri ritardatari di Extra Million Day. Al primo posto c’è il 9 assente da 36 appuntamenti con la fortuna. Il suo primato però è in bilico, perché c’è il 48 al secondo posto con 33 ritardi. Sono 31 le assenze del 15, che così può piazzarsi al terzo posto. Ma l’ultima casella del podio è insidiata dal 34, che non si vede da 30 concorsi. A completare la top ten in questo caso è il 4, che non si vede da 29 estrazioni. Chiaramente questa e l’altra graduatoria che vi abbiamo illustrato possono essere anche stravolte dall’estrazione odierna, ma per scoprirlo bisogna attendere l’uscita dei numeri vincenti.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY DI OGGI 28 APRILE 2022

Million Day ed Extra MillionDay tornano oggi, giovedì 28 aprile 2022, con una nuova estrazione caratterizzata dalla voglia di vincere un milione di euro. Questo è in effetti lo spirito che accompagna tutti gli appuntamenti con la fortuna. Del resto, la dea bendata si è palesata qualche giorno fa, rendendo davvero straordinario questo mese di aprile che sta volgendo al termine. C’è stata, infatti, la quinta vincita da un milione di euro di questo mese. Si è verificata martedì scorso ed è stata registrata a Catanzaro, in Calabria, tramite un sistema ridotto MillionDay.

Questo ci consente di arrivare ad approfondire la modalità di gioco, perché ci sono strade diverse per fare la propria giocata, anche perché c’è pure Extra MillionDay con cui si ha una seconda possibilità di vincita. Aggiungendo, infatti, l’opzione “extra” ad una giocata classica del Million Day, oltre alla prima estrazione di 5 numeri dai 55, si partecipa anche ad una seconda estrazione di 5 numeri dai 50 rimanenti.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY (E L’OPZIONE EXTRA)

Si possono comporre diversi tipi di giocate al Million Day. La più semplice è quella singola, che prevede la compilazione di una schedina con cinque numeri e prevede un importo di un euro. Ma si può optare anche per quella plurima, che invece consente l’inserimento nella stessa schedina più giocate singole, ognuna composta da 5 numeri al costo di un euro. Ma in alternativa c’è pure la giocata sistemistica, con cui si possono scegliere da 6 a 9 numeri per incrementare le probabilità di vincita. In tal caso, bisogna fare un’altra scelta, perché ci sono due tipologie di sistema. Quello integrale, che sviluppa tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati, e quello ridotto, che invece sviluppa una parte delle possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati. Quest’ultima giocata ha costi inferiori e permette di realizzare una vincita da almeno mille euro indovinando 5 numeri. Una volta scelta la giocata, si può aggiungere l’opzione Extra MillionDay per partecipare all’estrazione successiva.

I NUMERI RITARDATARI DEL MILLION DAY

Ancora un po’ di attesa per i numeri vincenti di Million Day ed Extra MillionDay, nel frattempo possiamo affidarci alle statistiche non solo per “ingannarla”, ma anche per provare a capire quali sorprese potrebbe riservarci l’estrazione di oggi, a patto che ce ne saranno. Pensiamo ad esempio alla classifica dei numeri ritardatari per quanto riguarda il concorso odierno di Million Day. Dopo l’estrazione di ieri, il 19 ha conservato la leadership di questa graduatoria. Sono arrivati a 60 dunque i turni di assenza. Al secondo posto c’è il 50 che invece non si fa vedere da 31 estrazioni del MillionDay. Al terzo posto, quindi sul gradino più basso del podio, troviamo il 52 che invece di assenze ne ha accumulate 28. Al quarto posto invece troviamo il 7, che si trova a poca distanza, visto che nel suo caso le assenze sono 25. A completare la top five ci pensa il 32 che invece non si vede da 22 concorsi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA