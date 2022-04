ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Scopri le cinquine dei numeri vincenti di oggi 29 aprile 2022

Anche nella giornata di oggi, venerdì 29 aprile 2022, si osservano le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, con l’auspicio che si possa festeggiare il 213° milionario della storia del gioco, in seguito alla vincita del 26 aprile avvenuta a Catanzaro. Le cinquine magiche saranno riportate su queste colonne non appena saranno diffuse attraverso i siti internet ufficiali. Non gettate via la vostra schedina senza un check accurato, poiché i concorsi da tenere d’occhio sono due da quando l’Extra MillionDay ha fatto il suo debutto. Oltre a campeggiare fra le righe de “IlSussidiario.net”, i numeri vincenti potranno essere consultati presso tutte le ricevitorie d’Italia e sul sito ufficiale di MillionDay. In più, c’è l’applicazione MyLotteries, così come la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

NUMERI MILLION DAY ESTRATTI OGGI 29 APRILE 2022

18 – 22 – 35 – 42 – 43

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRATTI OGGI 29 APRILE 2022

5 – 9 – 23 – 27 – 29

NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

Quali sono i numeri frequenti del Million Day? La loro graduatoria è utile a comprendere quale potrebbe essere la potenziale cinquina vincente del concorso odierno. Analizziamola, di conseguenza, insieme a voi lettori: al primo posto della classifica c’è il 55, che di apparizioni ne ha raccolte ben 45. Alle loro spalle, troviamo il 53, che fin qui ha collezionato 41 presenze, tante quante il 28. Completano la top five dei numeri frequenti il 53 e il 3 (40). Per quanto riguarda invece l’Extra MillionDay, notiamo che in vetta alla graduatoria dei numeri frequenti vi è il 33 (9), seguito dal 37 e dall’11 (8) e dal tandem a cui danno vita il 52 e il 41 (7). Va da sé che le gerarchie potrebbero essere stravolte e gli scenari completamente ribaltati successivamente alle estrazioni delle 20.30, quando potrebbero anche materializzarsi sorpassi dalle retrovie.

MILLION DAY, CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI

La classifica dei numeri ritardatari del Million Day include i numeri che non si palesano da parecchio tempo. La top five dei ritardatari osserva al primo posto il 19, che manca da 61 estrazioni. Sono 32 i turni di assenza invece per il 50, che si trova così al secondo posto della graduatoria. Il terzo gradino del podio è occupato invece dal 52 (29). Infine, a chiudere la classifica accorciata sono i numeri 7 (26) e 32 (23). Discorso analogo per l’Extra MillionDay, per cui sono disponibili le prime statistiche: al comando della graduatoria dei ritardatari spiccano il 9 (37) e il 48 (34), e, a due lunghezze di distanza da quest’ultimo, il 15 (32). Al quarto e al quinto posto, infine, ci sono il 34 (31) e il 16 (27).

Oggi, venerdì 29 aprile 2022, fanno ritorno le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, nella speranza che le cinquine si rivelino vincenti. Quello che si sta avviando alla sua naturale chiusura è stato un mese di aprile straordinario da un punto di vista delle vincite da un milione di euro: sono state cinque, finora, con la quinta che si è verificata martedì a Catanzaro, in Calabria, grazie a un sistema ridotto MillionDay. Rammentiamo altresì che con i medesimi cinque numeri selezionati per il Million Day, si ha l’opportunità di partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri, ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione.

Qualsiasi tipo di schedina (singola, plurima o sistemistica) può essere associato all’Extra MillionDay. I costi della bolletta subiscono modifiche a seconda della scommessa: nel primo caso, il prezzo da corrispondere è di 1 euro, mentre nel secondo la tariffa è abbinata alle giocate singole scelte. Nel terzo, infine, qualsiasi combinazione originata dal sistema vale un euro. Sino alle 20.20 si possono eseguire le scommesse per il concorso del giorno, mentre si può giocare dalle 20.35 in avanti per le estrazioni del giorno successivo.

MILLION DAY, I PREMI IN PALIO: QUANTO SI VINCE?

Quanto si può vincere giocando al Million Day e all’Extra MillionDay? Esordiamo subito dicendovi che si possono portare a casa cifre in grado di fare ingolosire chiunque. Per entrare maggiormente nel dettaglio, vi forniamo una risposta più puntuale, concentrandoci sui dati pubblicati sul sito internet ufficiale del concorso. Col Million Day si ha modo di conquistare fino a un milione di euro azzeccando cinque numeri vincenti, mentre la ricompensa è pari a mille euro se se ne indovinano 4. Diminuendo il totale dei numeri intercettati, decresce di pari passo l’importo vinto: 50 euro con il “3”, 2 euro con il “2”.

Con 5 punti all’Extra MillionDay, invece, si ha la decima parte del montepremi del Million Day (100mila euro). Con 4 punti si arriva a 1.000 euro; invece, 100 euro finiscono nelle tasche di chi fa “3”. Con due numeri indovinati, infine, ci si porta a casa 4 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8% e vanno a sommarsi a quelli eventualmente ottenuti grazie all’estrazione tradizionale.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Come si gioca al Million Day? Desideriamo rassicurarvi, dicendovi che le regole da rispettare sono poche e di facile comprensione. Tentiamo dunque di ripercorrerle assieme a voi, in modo tale da chiarire tutte le norme di questo concorso a premi. Per prendervi parte, basta scegliere cinque numeri inclusi nel novero che va da 1 a 55. Dopodiché, archiviata tale operazione, occorrerà attendere con pazienza l’estrazione di oggi, venerdì 29 aprile 2022, per comprendere se la fortuna avrà scelto di baciarvi oppure no.

Tre le tipologie di scommessa previste: si comincia con la giocata singola, basata sulla compilazione di una bolletta con cinque numeri scelti al costo di un euro. In alternativa, c’è la plurima, con cui sono effettuate più giocate singole nella stessa schedina. Infine, spazio alla sistemistica, che annovera una selezione da 6 a 9 numeri e richiede di indicare il tipo di sistema prediletto tra integrale e ridotto. Il primo garantisce tutte le giocate singole componibili coi numeri selezionati: la spesa è soggetta a variazioni (si va da 6 a 126 euro). Il secondo, invece, dà origine solo a una parte delle possibili giocate singole, componibili coi numeri individuati: i costi sono limitati in riferimento al sistema integrale e si ha la chance di vincere almeno mille euro. Per maggiori dettagli, consultare il sito internet https://www.lotto-italia.it/millionday.











