Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi sabato 3 settembre 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLION DAY, INIZIA LA CACCIA AI NUMERI VICENTI

Anche oggi, sabato 3 settembre 2022, è tempo di assistere alle estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, nella speranza che si rivelino foriere di grida di gioia e grida di giubilo, che alle nostre latitudini non si odono ormai da più di un mese, dal momento che l’ultimo milione di euro assegnato risale addirittura al 27 luglio scorso ed è stato vinto a Rose (Cosenza).

Un digiuno che ci auguriamo possa essere interrotto già a partire dalla serata odierna, ribadendovi che, con la medesima cinquina nella quale sono state riposte speranze di successo per il Million Day, si ha la chance di partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima. Sono in tutto tre le tipologie di giocate che possono essere abbinate all’Extra Million Day: sono la singola, la plurima e la sistemistica. I costi? Nel primo caso si paga un euro, nel secondo il prezzo è connesso alle giocate singole effettuate, nel terzo la tariffa è di un euro per ciascuna combinazione. Le scommesse resteranno aperte sino alle 20.20 per il concorso del giorno del Million Day, mentre dalle 20.35 in avanti saranno accolte quelle per il giorno seguente.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 SETTEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 3 SETTEMBRE 2022

REGOLE DEL MILLION DAY: COME SI GIOCA?

Prendere parte al Million Day è semplicissimo e non occorre essere degli esperti dei concorsi a premi per sfidare la sorte. Come si gioca? Tutto ciò che bisogna fare è selezionare cinque numeri inglobati nel novero che va da 1 a 55, per poi aspettare con grandissima pazienza le estrazioni in programma alle 20.30 e comprendere se la serata odierna si rivelerà propedeutica a un brindisi con la buona sorte o se, invece, bisognerà rinviare il tutto a miglior data.

Sono in tutto tre le tipologie di giocata disponibili: la singola, che si fonda sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; la plurima, per mezzo della quale si eseguono più giocate singole; la sistemistica, che racchiude una selezione da 6 a 9 numeri e richiede di scegliere il sistema più idoneo alle proprie esigenze (integrale o ridotto). Per conoscere e scoprire dettagli maggiori, è necessario collegarsi al portale del Million Day e dell’Extra MillionDay.

PREMI MILLION DAY: QUANTO SI PUÒ VINCERE?

Con il Million Day quale cifra massima può essere vinta? La risposta giunge dal sito web ufficiale del concorso. Con cinque punti su cinque totalizzati, è possibile arrivare a conquistare un milione di euro, mentre si acciuffano mille euro quando i numeri intercettati sono quattro. Pronosticando correttamente tre numeri, il premio che si ottiene è di 50 euro. Infine, sono solo 2 gli euro che si aggiudica chi ne indovina due.

Con l’estrazione dell’Extra MillionDay si ottengono gli importi che riportiamo di seguito: con cinque punti in totale, si conquista la decima parte del jackpot del Million Day (100mila euro). Mille euro vanno a chi intercetta 4 numeri (100 euro, invece, vanno a chi ne azzecca 3, ndr). Dopodiché, con appena due numeri centrati, si vincono 4 euro. I premi, lo ricordiamo sempre, sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

