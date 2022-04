MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Estrazione numeri vincenti di oggi 5 aprile 2022

È martedì 5 aprile 2022 e anche oggi tornano il Million Day e l’Extra MillionDay con le loro due nuove estrazioni e le loro cinquine vincenti. Ricordiamo che la scorsa settimana si è conclusa nel migliore dei modi, con un nuovo milionario individuato a Venezia grazie a una giocata plurima in abbonamento. L’inseguimento al vincitore numero 209 della storia del concorso prosegue, dunque, e vale la pena tenere a mente che con i medesimi cinque numeri selezionati per il Million Day si ha modo, se lo si desidera, di prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri, ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione.

D’altra parte, la poliedricità dell’Extra MillionDay è cosa nota, visto e considerato che può essere abbinato a qualsiasi tipo di giocata (singola, plurima o sistemistica). Va da sé, tuttavia, che gli importi della schedina subiscano variazioni: nel primo caso, il prezzo da pagare è di 1 euro, nel secondo la tariffa è commisurata alle giocate singole scelte. Infine, nel terzo ogni combinazione originata dal sistema costa un euro. Si è in tempo a effettuare le scommesse sino alle 20.20 per il concorso del giorno e dalle 20.35 in poi per il giorno successivo, dal momento che le estrazioni hanno luogo alle 20.30.

NUMERI MILLION DAY ESTRATTI OGGI 5 APRILE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRATTI OGGI 5 APRILE 2022

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Approfittiamo ora di questo spazio per fare chiarezza sulle regole che caratterizzano il Million Day, che sono numericamente esigue e davvero d’agevole comprensione per chiunque. In prima battuta, per sfidare la sorte è necessario compilare la schedina, scegliendo cinque numeri inclusi nel novero che va da 1 a 55. Dopo avere effettuato tale operazione, servirà aspettare con pazienza l’estrazione odierna per capire se la bolletta possa rivelarsi fortunata oppure no.

Sono in tutto tre le tipologie di scommessa ammesse: vi è prima di tutto la giocata singola, imperniata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri scelti dallo scommettitore al costo di un euro. Attraverso la plurima, invece, sono eseguite più giocate singole nella stessa schedina, ognuna delle quali con 5 numeri. Infine, c’è la sistemistica, che ingloba la selezione da 6 a 9 numeri, precisando il tipo di sistema tra integrale e ridotto. Il primo garantisce tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati: la spesa può subire variazioni (si va da 6 a 126 euro). Il secondo, dal canto suo, genera esclusivamente una parte delle possibili giocate singole, componibili con i numeri individuati: i costi sono limitati in riferimento al sistema integrale e si ha l’opportunità di vincere almeno mille euro. Per maggiori dettagli, consultare il sito internet https://www.lotto-italia.it/millionday.

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, I PREMI IN PALIO: QUANTO SI VINCE?

Uno degli aspetti che interessano maggiormente coloro che giocano al Million Day e all’Extra MillionDay è quello connesso ai premi in palio. Iniziamo subito a dirvi che con il Million Day (nomen omen) vi è in prima battuta l’opportunità di acciuffare fino a un milione di euro indovinando cinque numeri vincenti, mentre la vincita equivale a mille euro se se ne azzeccano 4. Sono anche previsti premi minori: si scende con le quote a 50 euro per il “3”; invece, con due numeri pronosticati correttamente si intascano due euro.

Premi indubbiamente inferiori sono agguantabili attraverso le combinazioni vincenti dell’Extra MillionDay, ma non per questo sono meno rilevanti: ad esempio, con un “5” alla seconda estrazione, si ottiene la decima parte del montepremi del Million Day (100mila euro, cifra tutt’altro che disprezzabile). Totalizzando 4 punti, poi, si acciuffano 1.000 euro, mentre 100 euro vanno a chi fa “3”. Con due numeri vincenti di Extra MillionDay ci si porta a casa 4 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8% e si sommano a quelli eventualmente ottenuti attraverso l’estrazione tradizionale.











