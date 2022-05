Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi 5 maggio 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, NUOVA ESTRAZIONE FORTUNATA?

Million Day ed Extra MillionDay tornano oggi, giovedì 5 maggio 2022, a regalarci l’occasione di vincere premi importanti. La caccia alla fortuna, infatti, non si ferma: questa sera si tiene una nuova estrazione dei numeri vincenti del gioco che mette in palio un milione di euro e della sua opzione con cui si possono vincere fino a 100mila euro. L’auspicio è di riuscire a ripetere quanto accaduto nei giorni scorsi. Basti pensare che venerdì e sabato sono stati fortunati, ad esempio, per MillionDay Extra, visto che ci sono state due vincite da 100mila euro, una a Velletri, l’altra a Palermo.

Di conseguenza, sono arrivate a tre le vincite del premio massimo da quando è stata lanciata questa opzione di gioco. Ben più ricco il database dei vincitori del Million Day, anche perché ha una storia più consolidata: sono 212 i milionari da quando è stato lanciato questo gioco. Questo vuol dire che solo per quanto riguarda il “5”, sono stati distribuiti 212 milioni di euro.

NUMERI MILLION DAY ESTRATTI OGGI 5 MAGGIO 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRATTI OGGI 5 MAGGIO 2022

COME SI GIOCA AL MILLION DAY?

Nonostante Million Day abbia riscosso un grande successo, tale da lanciare anche l’opzione Extra MillionDay, ci sono ancora tanti nuovi giocatori che muovono i primi passi. Dunque, è importante sapere come si gioca. Partiamo dalla giocata più semplice, quella singola: bisogna scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi, al costo di un euro. C’è poi una giocata plurima, che permette l’inserimento nella schedina di molteplici giocate singole. In alternativa, c’è la giocata sistemistica, con cui invece si scelgono da 6 a 9 numeri per incrementare le possibilità di vincita. In questo caso si può scegliere tra il sistema integrale, che sviluppa tutte le possibili giocate singole che si possono comporre con i numeri selezionati, e il sistema ridotto, che invece elabora una parte delle giocate singole componibili con i numeri selezionati, con costi inferiori rispetto a quella precedentemente descritta.

COME SI GIOCA ALL’EXTRA MILLIONDAY E LE QUOTE

Se giocare al Million Day è semplice, lo stesso si può dire di Extra MillionDay. In questo caso basta solo aggiungere la nuova opzione di gioco in qualsiasi tipo di giocata tra quelle descritte precedentemente. Dal come si gioca passiamo al quanto si vince, partendo dal gioco principale e tenendo conto però delle quote per la giocata singola da un euro. Col “5” si vince un milione di euro, indovinando 4 numeri vincenti si vincono mille euro, col “3” invece 50 euro, infine due euro col “2”. Per quanto riguarda invece Extra MillionDay, tenendo sempre conto della giocata singola, centrando tutta la cinquina fortunata si vincono 100mila euro, mille euro invece con il “4”, 100 euro col “3” e quattro euro col “2”. I premi indicati sono al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8% e si sommano a quelli vinti al MillionDay. Questo vuol dire che quando c’è l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, bisogna poi aspettare la seconda estrazione, successiva, di 5 numeri dai 50 restanti.

