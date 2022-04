ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Cinquine numeri vincenti di oggi 9 aprile 2022

I numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay, risultato delle estrazioni di oggi, sabato 9 aprile 2022, stanno per essere annunciati a stretto giro di posta. Sono passate ormai più di tre settimane dall’esordio dell’Extra MillionDay, che è diventato ormai un concorso familiare agli occhi degli italiani. Le cinquine vincenti campeggeranno fra le seguenti righe a breve, non appena saranno rese disponibili dai portali telematici ufficiali. Un consiglio? Non fatevi offuscare la mente dal nervoso, gettando via in fretta e furia la vostra schedina, in quanto i concorsi da attenzionare sono due e succede spesso che le vincite sfuggano a una prima lettura. Oltre a essere riportati sulle colonne de “IlSussidiario.net”, i numeri vincenti sono disponibili anche in tutte le ricevitorie d’Italia e sul sito ufficiale di MillionDay. In alternativa, esiste l’app MyLotteries, così come la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

NUMERI MILLION DAY ESTRATTI OGGI 9 APRILE 2022

16 – 17 – 22 – 34 – 35

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRATTI OGGI 9 APRILE 2022

26 – 32 – 39 – 40 – 46

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

RITARDATARI DEL MILLION DAY: CLASSIFICA

Focalizziamoci adesso sulle statistiche che possono aiutarvi a effettuare la vostra puntata al Million Day, esaminando, in tal senso, la classifica dei numeri ritardatari. Come vi abbiamo detto già nei giorni scorsi, gli spunti numerici inerenti all’Extra MillionDay non sono sin qui disponibili, considerato il limitato numero di estrazioni andate in scena da quando il concorso ha fatto ufficialmente il suo debutto. Annunciamo invece, a proposito del Million Day, che la top five dei ritardatari vede al primo posto il 36, che manca da 47 estrazioni. Sono 41 i turni di assenza invece per il 19, che si trova così al secondo posto della graduatoria. Il terzo gradino del podio è occupato invece in solitaria dall’8, che latita ormai da 26 concorsi. In quarta e in quinta posizione, infine, spiccano il 54 (25 estrazioni di assenza) e il 14 (23).

NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

Diamo uno sguardo assieme a voi alla graduatoria dei numeri frequenti del Million Day, così da permettervi di scegliere quelli a cui affidare le vostre speranze di successo in questa lotteria quotidiana. Per ciò che concerne l’Extra MillionDay, ricordiamo a tutti voi che non si hanno statistiche, dal momento che il concorso ha esordito da poco tempo e non si possiede ancora memoria storica. Per il Million Day, invece, al primo posto della classifica dei numeri frequenti c’è il 55, che di apparizioni ne ha raccolte ben 44. In seconda posizione e in coabitazione troviamo il 53 e il 28, che, fin qui, hanno collezionato 43 presenze. Completano la top five dei numeri frequenti il 7, in stallo a quota 42, e il 45 (40). La classifica subirà delle variazioni a seguito delle estrazioni odierne? Ci saranno sorpassi dalle retrovie o retrocessioni in termini di posizione? Lo scopriremo assieme alle 20.30.

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, CHE ESTRAZIONE SARÀ?

Anche oggi, sabato 9 aprile 2022, il Million Day e l’Extra MillionDay tornano con due nuove estrazioni e le loro relative cinquine vincenti. Nei giorni scorsi, a Montesilvano (Pescara) è stato vinto un milione di euro grazie a una giocata plurima e sono così giunti a quota 210 i milionari incoronati da questo concorso fino a questo momento. È scattata di conseguenza la caccia al vincitore numero 211, ricordando puntualmente anche che con gli stessi cinque numeri selezionati per il Million Day si ha l’opportunità, nel caso lo si desideri, di partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri, ricavati dai 50 rimanenti al termine della prima estrazione.

L’Extra MillionDay, com’è ormai noto, può essere abbinato a qualunque tipologia di giocata (singola, plurima o sistemistica). Va tuttavia rimarcato che gli importi della schedina sono soggetti a variazioni: nel primo caso, il prezzo da corrispondere è di 1 euro, nel secondo la tariffa è commisurata alle giocate singole scelte. Infine, nel terzo ogni combinazione generata dal sistema costa un euro. Le scommesse possono essere eseguite fino alle 20.20 per il concorso del giorno e dalle 20.35 in poi per il giorno successivo, dal momento che le estrazioni hanno luogo alle 20.30.

MILLION DAY, COME SI GIOCA? LE REGOLE

Concediamo ora spazio alla spiegazione delle norme che caratterizzano il Million Day, numericamente limitate e di agevole comprensione per chiunque. In prima battuta, per sfidare la sorte occorre compilare la schedina, scegliendo cinque numeri inclusi nel novero che va da 1 a 55. Dopo questa operazione, servirà attendere con pazienza l’estrazione odierna per comprendere se la bolletta possa rivelarsi fortunata oppure no.

Sono tre i tipi di scommessa consentiti: vi è la giocata singola, basata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri scelti dallo scommettitore al costo di un euro. In alternativa, esiste la plurima, invece, con cui sono eseguite più giocate singole nella stessa schedina. Infine, c’è la sistemistica, che ingloba la selezione da 6 a 9 numeri, indicando la tipologia di sistema tra integrale e ridotto. Il primo garantisce tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati: la spesa può subire variazioni (si va da 6 a 126 euro). Il secondo, dal canto suo, origina esclusivamente una parte delle possibili giocate singole, componibili con i numeri individuati: i costi sono limitati in riferimento al sistema integrale e si ha l’opportunità di vincere almeno mille euro. Per maggiori dettagli, consultare il sito internet https://www.lotto-italia.it/millionday.

MILLION DAY, QUANTO SI VINCE? I PREMI IN PALIO

I premi in palio al Million Day e all’Extra MillionDay possono consentire agli scommettitori di dare una svolta alle loro esistenze e, quindi, cominciamo subito a dirvi che col Million Day esiste l’opportunità di acciuffare sino a un milione di euro azzeccando cinque numeri vincenti, mentre la vincita equivale a mille euro se se ne indovinano 4. Sono previsti anche premi minori: si scende con le quote a 50 euro per il “3”; invece, con due numeri pronosticati correttamente si intascano due euro.

Anche con le combinazioni vincenti dell’Extra MillionDay si può arrivare a premi importanti: ad esempio, facendo “5” alla seconda estrazione si ottiene la decima parte del montepremi del Million Day (100mila euro). Con 4 punti, poi, si acciuffano 1.000 euro, mentre 100 euro vanno nelle tasche di chi fa “3”. Con due numeri vincenti di Extra MillionDay ci si porta a casa 4 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8% e si sommano a quelli eventualmente ottenuti attraverso l’estrazione tradizionale.











