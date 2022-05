Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi, 9 maggio 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, ESTRAZIONE FORTUNATA?

Anche nella giornata di oggi, lunedì 9 maggio 2022, è arrivato il momento di conoscere i risultati delle estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay. Mentre rimaniamo in attesa di comprendere se le cinquine saranno vincenti, rammentiamo a tutti voi che in questo mese non hanno ancora avuto luogo vincite da un milione di euro, mentre ad aprile ne sono state centrate cinque: l’ultima di esse risale 26 aprile e proviene da Catanzaro, in Calabria, dove uno scommettitore ha esultato per mezzo di un sistema ridotto MillionDay. Il 29 e il 30 aprile, poi, gioie anche con l’Extra MillionDay, con premi da 100mila euro centrati a Velletri e Palermo. Ricordiamo che con i medesimi cinque numeri selezionati per il Million Day si può partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri, ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione.

Estrazione Million Day e Extra MillionDay/ Scopri le cinquine dei numeri vincenti di oggi 8 maggio 2022

Qualunque tipologia di schedina (singola, plurima o sistemistica) può essere associata all’Extra MillionDay. I costi della bolletta subiscono variazioni a seconda della scommessa: nel primo caso, il prezzo da corrispondere è di 1 euro, nel secondo la tariffa è abbinata alle giocate singole scelte. Nel terzo, infine, qualunque combinazione originata dal sistema vale un euro. Le scommesse per il concorso del giorno possono essere effettuate fino alle 20.20, mentre si può giocare dalle 20.35 in poi per le estrazioni del giorno successivo.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Scopri le cinquine dei numeri vincenti oggi 7 maggio 2022

REGOLE MILLION DAY: COME SI GIOCA?

Analizziamo ora le regole del Million Day, che risultano essere, anche per quanti sono meno avvezzi al mondo delle scommesse, di facile comprensione e, soprattutto, numericamente esigue. Tutto quello che bisogna fare è scegliere cinque numeri inclusi nel novero che va da 1 a 55. Dopodiché, sarà sufficiente aspettare con grande pazienza l’estrazione di oggi, lunedì 9 maggio 2022, per comprendere se la fortuna avrà deciso di baciare proprio la vostra testa.

Sono tre le tipologie di scommessa contemplate: si parte con la giocata singola, fondata sulla compilazione di una bolletta con cinque numeri scelti al costo di un euro. In alternativa, si ha la plurima, con la quale sono effettuate più giocate singole nella medesima schedina. Infine, spazio alla sistemistica, che annovera una selezione da 6 a 9 numeri e richiede di indicare il tipo di sistema prediletto tra integrale e ridotto. Il primo garantisce tutte le giocate singole componibili coi numeri selezionati: la spesa è soggetta a variazioni (si va da 6 a 126 euro). Il secondo, invece, genera solo una parte delle possibili giocate singole, componibili coi numeri individuati: i costi sono limitati in riferimento al sistema integrale e si ha la chance di vincere almeno mille euro. Per maggiori dettagli, consultare il sito internet https://www.lotto-italia.it/millionday.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Numeri vincenti di oggi venerdì 6 maggio 2022: le cinquine

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? PREMI IN PALIO

Quali sono i premi agguantabili giocando al Million Day e all’Extra MillionDay? Come si evince consultando il sito internet ufficiale del concorso a premi, con il Million Day si può conquistare fino a un milione di euro azzeccando cinque numeri vincenti su cinque, mentre la ricompensa è pari a mille euro se se ne indovinano 4. Diminuendo i numeri intercettati, decresce di pari passo l’importo vinto: 50 euro con il “3”, 2 euro con il “2”.

Con 5 punti all’Extra MillionDay, invece, si ottiene la decima parte del montepremi del Million Day (100mila euro). Con 4 punti si arriva a 1.000 euro; 100 euro finiscono nelle tasche di chi fa “3”. Con due numeri indovinati, da ultimo, ci si porta a casa 4 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8% e devono essere sommati a quelli eventualmente ottenuti grazie all’estrazione tradizionale.

NUMERI MILLION DAY ESTRATTI OGGI 9 MAGGIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRATTI OGGI 9 MAGGIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA