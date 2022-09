Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi giovedì 15 settembre 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, È TEMPO DI ESTRAZIONE E DI NUOVE VINCITE

Nella giornata di oggi, giovedì 15 settembre 2022, vanno in scena l’estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay, sperando che il milione di euro tanto agognato possa finire nelle tasche di qualche fortunato giocatore. Intanto, una buona notizia: se la precedente vincita a sei zeri risaliva allo scorso 9 agosto ed era localizzata a Taranto, lunedì 12 settembre al Million Day è stata realizzata la 26esima vincita milionaria dell’anno per mezzo di una giocata online da tre euro.

Estrazioni Million Day/ Scopri i numeri vincenti di oggi 14 settembre 2022: le cinquine

Ricorrendo ai cinque numeri selezionati per il Million Day, non bisogna dimenticare che si può partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima. Esistono inoltre in tutto tre tipi di giocate che possono essere accostati all’Extra Million Day: la singola, la plurima e la sistemistica. I prezzi sono soggetti a variazioni: con la singola il costo è di un euro, con la plurima è legato alle giocate singole effettuate, con la sistemistica la tariffa è di un euro per qualsiasi combinazione. Le scommesse per le estrazioni del giorno saranno accettate sino alle 20.20, mentre dalle 20.35 in avanti sarà possibile eseguire la propria puntata per quelle del giorno successivo.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Ecco i numeri vincenti di oggi 13 settembre 2022: le cinquine

CLASSIFICA NUMERI RITARDATARI MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY

La classifica dei numeri ritardatari del Million Day in qualche modo potrebbe rivelarsi estremamente significativa per ricavare indicazioni utili alla compilazione della vostra schedina e all’individuazione dei numeri vincenti. Nella top 5 dei ritardatari, al primo posto vi è il 22, latitante da 63 estrazioni. In seconda posizione c’è il 46, che ha sin qui accumulato 39 turni di assenza. Sul terzo gradino del podio troviamo il 40 (30), seguito dal 35 (25). Chiude al quinto posto il 31 (23 turni).

Dando invece un’occhiata ai numeri ritardatari dell’Extra MillionDay emerge la seguente graduatoria, nella cui posizione di vertice si trova il 10 (40 turni di ritardo), che mantiene un divario difficile da colmare rispetto alla seconda posizione. In tal senso, la top five viene completata dal 17 (33 assenze), dal 49 e dal 15 (31) e, infine, dall’8 (27).

MILLION DAY/ Numeri vincenti dell'estrazione di oggi 12 settembre 2022

CLASSIFICA NUMERI FREQUENTI MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY

Anche la graduatoria dei numeri frequenti del Million Day potrebbe offrire spunti indicativi per agguantare la cinquina vincente. Vi proponiamo allora una sua lettura approfondita, asserendo innanzitutto che al primo posto della classifica resiste il 9, che di apparizioni ne ha accumulate 45. Alle sue spalle, poi, si fa strada il quartetto composto da 53, 52, 30 e 24 (41).

Per quanto riguarda i numeri frequenti dell’Extra MillionDay, in vetta alla graduatoria si ergono il 5 (27 estrazioni) e il bis composto dal 29 e dal 19 (25). Seguono a stretto giro di posta il 44 e il 32 (23). Ora non rimane che incrociare le dita e aspettare con pazienza le 20.30, quando si potrà realmente comprendere se le gerarchie riportate nel presente articolo saranno destinate a subire clamorosi ribaltoni o se, invece, resteranno invariate.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 SETTEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 15 SETTEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA