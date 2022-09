Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi lunedì 19 settembre 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLION DAY: A QUANDO RISALE L’ULTIMA VINCITA?

Oggi, lunedì 19 settembre 2022, torna l’estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay, auspicando che il milione di euro al quale tutti i giocatori danno caccia quotidiana, nella speranza di poter imprimere una svolta significativa alla propria esistenza. L’ultima vincita risale allo scorso 12 settembre, con una scommessa online da tre euro effettuata da un fortunato giocatore che si è intascato il jackpot a sei zeri e si è trattato della 26esima vincita milionaria di quest’anno. Prima ancora, il 9 agosto, a Taranto era stato celebrato un ulteriore successo milionario.

Facendo ricorso ai cinque numeri scelti per il Million Day, si può prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima. Esistono, inoltre, tre tipologie di giocate che si possono associare all’Extra Million Day: stiamo parlando della singola, della plurima e della sistemistica. Con la singola il costo è di un euro, con la plurima è legato alle giocate singole effettuate, con la sistemistica la tariffa è pari a un euro per qualsiasi combinazione. Alle 20.20 si chiuderanno le scommesse per il concorso del giorno, mentre dalle 20.35 in poi si potrà effettuare la propria puntata per quelle della giornata seguente.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Scopriamo adesso come si gioca al Million Day: lo scommettitore dovrà soltanto selezionare cinque numeri inclusi nel novero che va da 1 a 55 e aspettare le estrazioni delle 20.30 per capire se si paleserà l’istante utile a concedersi un brindisi con la Dea Bendata.

Sono in tutto tre i tipi di giocata disponibili: la singola, imperniata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; la plurima, con la quale sono eseguite più giocate singole; la sistemistica, che ingloba una selezione da 6 a 9 numeri e richiede la scelta del sistema più idoneo alle proprie esigenze (integrale o ridotto). Per raccogliere informazioni ulteriori, basta connettersi al portale del Million Day e dell’Extra MillionDay e scoprire in questo modo tutti i dettagli collegati a tali estrazioni.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

I numeri vincenti del Million Day quanto possono assicurare in termini di vincita? Un quesito che fa gola a numerosi giocatori e a cui vogliamo fornire risposta sicura, per effetto del portale internet ufficiale del concorso. Con cinque punti in totale, infatti, si acciuffa un milione di euro, mentre si totalizzano mille euro quando i numeri intercettati sono quattro. Il premio è di 50 euro con tre numeri pronosticati, mentre sono solo 2 gli euro che si aggiudica chi ne azzecca due.

Con l’estrazione dell’Extra MillionDay, invece, si ha l’opportunità di ottenere i seguenti importi: con cinque punti si conquista la decima parte del jackpot del Million Day (100mila euro). Mille euro finiscono invece nelle tasche di chi intercetta 4 numeri (100 euro vanno a chi ne azzecca 3). In seguito, con appena due numeri centrati, si vincono 4 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 SETTEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 19 SETTEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

