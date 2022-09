Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi venerdì 30 settembre 2022

NUMERI FREQUENTI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, LA CLASSIFICA

Ultime ore per partecipare al Million Day e alla sua variante Extra MillionDay: fino alle 20.20 potete scegliere l’ultima combinazione di settembre, mentre a partire dalle 20.35 apriranno le partecipazioni per l’estrazione di domani 1 ottobre! Vediamo quali sono i numeri più frequenti delle ultime 50 estrazioni, così che possiate cercare l’ispirazione giusta per la vostra giocata. Gli habitué del Million Day sono il 48 (con 40 presenze), il 24 e il 52 (entrambi sorteggiati 42 volte), il 53 (43 sorteggi) e infine il 9, su cui la mano della Dea Bendata si è posata la bellezza di 46 volte.

La variante di gioco Extra MillionDay non è da meno e può nascondere delle piccole sorprese. Nella classifica incontriamo subito i numeri 7 e 19, entrambi protagonisti di 25 serate, seguiti dal 5 e dal 32 (tutti e due con 27 presenze) e in ultimo dal 29, su cui i riflettori si sono posati per 28 serate.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 SETTEMBRE 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 30 SETTEMBRE 2022

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

L’estrazione delle cinquine fortunate di oggi richiede ai giocatori più incalliti di tenere d’occhio anche la lista dei numeri ritardatari del gioco. Nel Million Day, i numeri che mancano di più dal piccolo schermo sono il 7 (36 assenze); il 31 con 37 assenze; il 35 con 40 assenze; il 40, che manca all’appello da 45 turni; il 46, di cui si sono perse le tracce da 54 serate.

Occhio anche all’Extra MillionDay, che sente ormai la mancanza del 5 (29 assenze), del 53 (33 assenze), del 43 (disperso da 38 serate), del 2 (lontano dai radar da 40 estrazioni) e dell’8, che manca ormai da 42 estrazioni..

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY? TUTTI I PREMI

Con il Milion Day e la sua variante Extra MillionDay è possibile conquistare premi in denaro anche senza indovinare la cinquina fortunata. Infatti, nel Million Day vi basta azzeccare due numeri per avere un premio di consolazione di due euro. Con tre numeri potete intascare una vincita pari a cinquanta euro. Con quattro numeri della cinquina fortunata il premio sale a mille euro e con cinque ovviamente si acchiappa l’agognato milione di euro,

Anche l’Extra MillionDay ha un meccanismo simile, pur con una lieve differenza: la vincita totale può infatti dipendere da quanti numeri avete già indovinato nel sorteggio principale del Million Day. In generale, con due dei numeri “extra” incassate quattro euro, mentre con tre portate a casa cento euro. Con quattro numeri “extra” arrivano mille euro e con tutti e cinque accedete al premio di centomila euro. Ogni cifra è indicata al netto del prelievo sulle vincite, fissato all’8% per legge. (agg. Marta Duò)

