Estrazione Million Day/ Numeri vincenti delle cinquine di oggi giovedì 25 maggio 2023

MILLION DAY, GIOCARE AL CONCORSO

Come ogni giorno, doppio appuntamento con il Million Day. Ormai il gioco offre la possibilità di giocare due volte al giorno, con l’estrazione alle 13 e quella classica alle 20.30. Ma come si partecipa al concorso che dà la possibilità di vincere fino a un milione di euro? Ricordiamo che partecipando a questo concorso si può partecipare anche a quello dell’Extra Million Day che dà la possibilità di portare a casa centomila euro. Per il concorso principale sono cinque i numeri da scegliere tra l’1 e il 55. Cinque i numeri da giocare anche per il gioco dell’Extra Million Day.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Anche oggi l’appuntamento è con il Million Day. In questo giovedì 25 maggio, chi porterà a casa un milione di euro e soprattutto con quali numeri? Per capire su quali sia meglio puntare possiamo vedere qualche statistica, partendo dai numeri ritardatari. Tra quelli che mancano da più estrazioni in assoluto, troviamo in pole il 46 che non si vede da 26 estrazioni. Segue il 2 da 23 e il 50 da 18. Sono 16 le assenze del 50, del 32, del 23 e del 19. 15 invece le estrazioni di assenza dell’11. Il 38 manca da 12 volte mentre il 44 da 11.

MILLION DAY, I NUMERI RITARDATARI DEI SINGOLI CONCORSI

Per giocare al Million Day, conoscere le statistiche può aiutare nella decisione dei numeri da giocare. Per quanto riguarda il gioco principale, quali sono i numeri ritardatari? Il 55 manca da ben 65 estrazioni, mentre il 47 da 46. Sono 35 le assenze del 23, 33 quelle del 46 e 32 quelle del 42. Per l’Extra Million Day, invece, 52 le assenze del numero 48, 32 quelle del 38, 31 quelle del 26 e 29 quelle del 53. Sono 27 le assenze del 32.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: L’ESTRAZIONE ODIERNA

Come funziona il Million Day? Ogni giorno ci sono due estrazioni, sia per il Million Day sia per l’Extra MillionDay. I due concorsi sono quotidiani con un doppio appuntamento: uno alle 13 e poi alle 20.30. Parlando delle regole del concorso quotidiano che permette di vincere fino a un milione di euro, ricordiamo che basterà scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e inoltrarla attraverso il sito internet oppure recandosi in ricevitoria. La giocata può essere semplice, plurima o sistemica. C’è poi anche un concorso aggiuntivo, quello dell’Extra MillionDay, che è aggiuntivo rispetto a quello principale: anche in questo caso vanno scelti cinque numeri e si può vincere fino a 100.000 euro.

MILLION DAY, TANTE LE VINCITE MILIONARIE

Sono tante ogni giorno le vincite al Million Day, anche quelle del massimo premio messo in palio, ossia un milione. Sono 255 infatti, dal lancio del concorso, le vincite milionarie al gioco. L’ultimo fortunato che è riuscito a portare a casa un milione di euro è arrivato pochi giorni fa, il 22 maggio, a Roma. Pochi giorni prima, il 18, era stato il turno di un fortunatissimo di Gela, in provincia di Catania. Precedentemente c’erano stati 20 giorni di “magra”: la vincita ultima prima del 18 maggio era avvenuta a Ischia, in provincia di Napoli, il 28 aprile. E ancora precedentemente a Gagliole (MC) il 18 aprile e due giorni prima a Casagiove (CE). Il 250esimo milionario dal lancio del concorso era invece di Montescaglioso (MT) il 14 aprile.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 25 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

2 – 5 – 42 – 44 – 52

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 25 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

3 – 18 – 27 – 28 – 34

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 25 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

3 – 6 – 11 – 16 – 43

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 25 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

7 – 17 – 22 – 54 – 55

