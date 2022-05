Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi, 1 maggio 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, CHE ESTRAZIONE SARÀ OGGI 1 MAGGIO 2022

Inizia un nuovo mese e anche in questa domenica 1° maggio 2022 si avvicina il momento di scoprire gli esiti delle estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, nella speranza che le cinquine si rivelino vincenti. Le vincite da un milione di euro totalizzate nel mese appena andato in archivio sono state ben 5 e non possiamo non augurarci che anche maggio possa rivelarsi altrettanto generoso in questi termini. L’ultimo trionfo è datato 26 aprile ed è localizzato a Catanzaro, in Calabria, dove uno scommettitore ha esultato per mezzo di un sistema ridotto MillionDay. Rammentiamo inoltre che, con i medesimi cinque numeri selezionati per il Million Day, si può prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri, ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Quali sono le cinquine dei numeri vincenti di oggi 30 aprile 2022?

Qualsiasi tipologia di schedina (singola, plurima o sistemistica) può essere abbinata all’Extra MillionDay. I costi della bolletta registrano variazioni a seconda della scommessa: nel primo caso, il prezzo da corrispondere è di 1 euro, mentre nel secondo la tariffa è associata alle giocate singole scelte. Nel terzo, infine, qualunque combinazione generata dal sistema vale un euro. Le scommesse per il concorso del giorno possono essere eseguite sino alle 20.20, mentre si può giocare dalle 20.35 in poi per le estrazioni del giorno seguente.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Scopri le cinquine dei numeri vincenti di oggi 29 aprile 2022

NUMERI MILLION DAY ESTRATTI OGGI 1 MAGGIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRATTI OGGI 1 MAGGIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Le cinquine dei numeri vincenti di oggi 28 aprile 2022

MILLION DAY, I PREMI IN PALIO: QUANTO SI VINCE?

Con il Million Day e con l’Extra MillionDay si possono portare a casa premi davvero interessanti. Quanto si può vincere, esattamente? Per fornirvi una risposta più puntuale, ci concentriamo sui dati pubblicati sul sito internet ufficiale del concorso. Col Million Day si ha modo di conquistare fino a un milione di euro, azzeccando cinque numeri vincenti, mentre la ricompensa è pari a mille euro se se ne indovinano 4. Diminuendo il totale dei numeri intercettati, decresce di pari passo l’importo vinto: 50 euro con il “3”, 2 euro con il “2”.

Totalizzando 5 punti all’Extra MillionDay, invece, si conquista la decima parte del montepremi del Million Day (100mila euro). Con 4 punti si arriva a 1.000 euro; invece, 100 euro finiscono nelle tasche di chi fa “3”. Con due numeri indovinati, infine, ci si porta a casa 4 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8% e vanno a sommarsi a quelli eventualmente ottenuti grazie all’estrazione tradizionale.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Quali sono le regole del Million Day? Scopriamo insieme a voi lettore come si gioca a questo concorso a premi che, a onor del vero, non richiede grandissime abilità al gioco, considerato che gli step della lotteria sono davvero esigui da un punto di vista meramente numerico e pratici sotto il profilo della loro comprensione. Per partecipare, è sufficiente scegliere cinque numeri inclusi nel novero che va da 1 a 55. Dopodiché, basterà attendere con pazienza l’estrazione di oggi, domenica 1° maggio 2022, per capire se la fortuna avrà deciso di baciarvi oppure no.

Tre le tipologie di scommessa previste: si comincia con la giocata singola, imperniata sulla compilazione di una bolletta con cinque numeri scelti al costo di un euro. In alternativa, si ha la plurima, con la quale sono effettuate più giocate singole nella medesima schedina. Infine, spazio alla sistemistica, che annovera una selezione da 6 a 9 numeri e richiede di indicare il tipo di sistema prediletto tra integrale e ridotto. Il primo garantisce tutte le giocate singole componibili coi numeri selezionati: la spesa è soggetta a variazioni (si va da 6 a 126 euro). Il secondo, invece, dà origine solo a una parte delle possibili giocate singole, componibili coi numeri individuati: i costi sono limitati in riferimento al sistema integrale e si ha la chance di vincere almeno mille euro. Per maggiori dettagli, consultare il sito internet https://www.lotto-italia.it/millionday.











© RIPRODUZIONE RISERVATA