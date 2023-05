Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi 18 maggio 2023

I NUMERI FREQUENTI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Sta per avere luogo la doppia estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, giovedì 18 maggio 2023. L’attesa è un’ottima occasione per studiare le statistiche di gioco e cercare di intuire le prossime mosse dei numeri in gioco.

La classifica dei numeri frequenti è calcolata sulla base degli ultimi 365 giorni e, nel Million Day, ci mostra i numeri 37, 50 e 54 sfoggiare 13 presenze, mentre il 15 conquista 14 estrazioni e il 43 colleziona 15 turni. Per quanto riguarda la variante di gioco Extra MillionDay abbiamo invece il 31 e il 37 con 13 serate a testa, il 28 che esibisce 14 partecipazioni, il 12 con le sue 16 estrazioni e il 41 domina la top five con 20 presenze.

I NUMERI RITARDATARI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Abbiamo ancora un po’ di tempo per andare a conoscere i numeri ritardatari, che è importante tenere sotto controllo anche se potrebbero rivelarsi un azzardo in termini di scommesse. Dalle statistiche ufficiali, vediamo che nel Million Day il 40 e il 47 mancano da 32 serate, il 18 manca all’appello da 35 turni, il 39 ha saltato 36 estrazioni e il 55 ha collezionato 51 assenze.

Esaminando i grandi assenti dell’Extra MillionDay, particolare attenzione va alle prossime mosse del 51 con le sue 25 assenze, ma anche del 4 e del 52 che mancano da 28 turni, del 45 con le sue 30 assenze e del 48, che ha raggiunto 38 assenze totali.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: COME SI GIOCA

A questo punto esaminiamo regole e modalità di gioco per prendere parte al Million Day e all’Extra MillionDay. Cominciamo dalle basi: per partecipare è sufficiente recarvi in ricevitoria oppure compilare la schedina online, selezionando dei numeri compresi tra 1 e 55 e valutando diversi sistemi di gioco. Attraverso la giocata singola potete puntare su una cinquina completa, tramite la plurima su più di una cinquina (fino a un massimo di 10) mentre i sistemi integrale e ridotto vi permettono di combinare dai 6 ai 9 numeri.

La variante di gioco Extra MillionDay prevede un’estrazione separata che avviene subito dopo quella principale. Si tratta di una seconda opportunità perché prende in considerazione i 50 numeri rimanenti, da cui ne saranno pescati 5. I premi dell’Extra MillionDay si sommano a quelli vinti al Million Day.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

12 – 15 – 16 – 25 – 45

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 18 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

3 – 4 – 22 – 35 – 42

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 18 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











