Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi, 19 aprile 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY DI OGGI 19 APRILE

Anche oggi, martedì 19 aprile 2022, si palesano le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay con le loro cinquine che potrebbero rivelarsi vincenti. Il successo più recente risale esattamente a una settima fa ed è stato conquistato a Mercato San Severino in Campania (jackpot da un milione di euro con una giocata da 1 euro). Con gli stessi cinque numeri selezionati per il Million Day, inoltre, si ha l’opportunità di prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri, ricavati dai 50 rimanenti al termine della prima estrazione.

L’Extra MillionDay può essere associato a qualsiasi tipo di giocata (singola, plurima o sistemistica). I costi della bolletta subiscono cambiamenti a seconda della scommessa scelta: nel primo caso, il prezzo da pagare è di 1 euro, mentre nel secondo la tariffa è legata alle giocate singole scelte. Infine, nel terzo, ogni combinazione generata dal sistema vale un euro. Si potrà scommettere fino alle 20.20 per il concorso del giorno, mentre si riprenderà a giocare dalle 20.35 in poi per il giorno seguente.

PREMI MILLION DAY: QUANTO SI VINCE?

Analizziamo i premi in palio al Million Day e all’Extra MillionDay. Col primo si ha la chance di agguantare sino a un milione di euro indovinando cinque numeri vincenti, mentre la ricompensa è pari a mille euro se se ne azzeccano 4. E i premi minori? Quanto si può vincere? Si vincono invece 50 euro con il “3”; invece, con due numeri pronosticati correttamente si intascano due euro.

E l’Extra MillionDay? Quanto porta in dote nelle casse degli italiani? Facendo “5” alla seconda estrazione ci si appropria della decima parte del montepremi del Million Day (100mila euro). Con 4 punti, poi, si arriva a 1.000 euro, con 100 euro che invece vanno nelle tasche di chi fa “3”. Con due numeri indovinati ci si porta a casa 4 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8% e si sommano a quelli eventualmente ottenuti attraverso l’estrazione tradizionale.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Dedichiamo ora uno spazio alle regole del Million Day, rammentando che sono di agevole comprensione anche per chi non è così abituato al mondo delle scommesse. In primis, serve compilare la schedina, scegliendo cinque numeri inclusi nel novero che va da 1 a 55. In seguito, occorrerà aspettare con pazienza l’estrazione odierna per comprendere se la fortuna avrà scelto di premiare proprio le vostre giocate.

Tre le tipologie di scommessa previste: si parte dalla giocata singola, basata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri scelti al costo di un euro. Dopodiché, esiste la plurima, con la quale sono effettuate più giocate singole nella stessa schedina. Infine, concludiamo con la sistemistica, che ingloba una selezione da 6 a 9 numeri e richiede di indicare il tipo di sistema preferito tra integrale e ridotto. Il primo assicura tutte le giocate singole componibili coi numeri selezionati: la spesa può essere soggetta a variazioni (si va da 6 a 126 euro). Il secondo, invece, dà vita solo a una parte delle possibili giocate singole, componibili coi numeri individuati: i costi sono limitati in riferimento al sistema integrale e si ha l’opportunità di vincere almeno mille euro. Per maggiori dettagli, consultare il sito internet https://www.lotto-italia.it/millionday.

NUMERI MILLION DAY ESTRATTI OGGI 19 APRILE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRATTI OGGI 19 APRILE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

