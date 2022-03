Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi domenica 20 marzo 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, ESTRAZIONE DI OGGI 20 MARZO 2022

Nuove emozioni con il Million Day e l’Extra MillionDay: quest’oggi, domenica 20 marzo 2022, per mezzo di due nuove estrazioni e delle loro cinquine vincenti, vi è l’auspicio di incoronare il 207mo milionario nella storia del gioco e, contestualmente, di elargire ricchi premi al maggior numero di giocatori possibile, dal momento che da mercoledì ha fatto il suo ingresso in scena la novità rappresentata dall’Extra MillionDay, concorso le cui regole sono davvero di agevole intuizione. Di fatto, è sufficiente aggiungere l’Extra MillionDay alla propria bolletta del Million Day per prendere parte con i propri numeri a una seconda estrazione di 5 numeri, ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione.

Rammentiamo inoltre che l’Extra MillionDay può essere associato a qualsiasi giocata, singola, plurima o sistemistica, e cambiano naturalmente i costi della schedina: nel primo caso il prezzo è di 1 euro, nel secondo la tariffa è legata alle giocate singole scelte, nel terzo si paga un euro per ogni combinazione generata dal sistema. In relazione all’orario d’estrazione, segnaliamo ancora una volta come esso non sia più fissato alle 19, come avveniva in passato: adesso è possibile giocare fino alle 20.20 per il concorso del giorno e dalle 20.35 in poi per il giorno successivo, in quanto le estrazioni hanno luogo esattamente alle 20.30.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRATTI OGGI 20 MARZO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRATTI OGGI 20 MARZO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LE REGOLE DEL MILLION DAY: COME SI GIOCA?

Quali sono le regole che vanno rispettate per concorrere al Million Day? Approfittiamo di queste righe per effettuare insieme a voi lettori un rapido sunto, così da consentirvi di farvi arrivare pronti e preparati alla serata odierna. In prima battuta, va naturalmente compilata la propria schedina, selezionando cinque numeri inseriti nel novero che va da 1 a 55, e, successivamente, occorre attendere l’estrazione per comprendere se la propria bolletta sia vincente oppure no. Vi sono tre modalità di scommessa tra cui effettuare una scelta: la singola richiede la compilazione di una bolletta con 5 numeri scelti dallo scommettitore al costo di un euro. Nella plurima, invece, sono eseguite più giocate singole nella stessa schedina, ognuna delle quali con 5 numeri. Infine, spazio alla sistemistica, che prevede la selezione da 6 a 9 numeri, specificando il tipo di sistema tra integrale e ridotto.

Il sistema integrale garantisce tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati, con una spesa che può variare da 6 a 126 euro. Il sistema ridotto, invece, origina solo una parte delle possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati: i costi sono inevitabilmente più contenuti in rapporto al sistema integrale e, al tempo stesso, vi è la possibilità di realizzare una vincita di almeno mille euro, indovinando 5 numeri (tra i 6, 7, 8 ,9 selezionati). Per ulteriori dettagli e informazioni, consultare il sito internet https://www.lotto-italia.it/millionday.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY?

Senza dubbio, l’aspetto più interessante del Million Day e dell’Extra MillionDay è rappresentato dai premi in palio, che sollecitano l’interesse dei giocatori e consentono di abbandonarsi ad autentici sogni a occhi aperti, in attesa di appropinquarsi a una nuova estrazione. L’entità dei premi differisce a seconda del tipo di concorso e, per questa nostra analisi, muoviamo i nostri passi dal Million Day, dove si vince un milione di euro indovinando i cinque numeri vincenti, mentre la vincita ammonta a mille euro per il “4”. Si scende con le quote a 50 euro per il “3”; invece, con due numeri indovinati si intascano due euro (importi base con una giocata singola da un euro, ndr).

Quali sono, invece, le vincite collegate all’Extra MillionDay? Facendo “5” si ottiene esattamente un decimo del montepremi del Million Day, ossia 100mila euro, cifra che comunque consentirebbe di concretizzare alcuni progetti e fare fronte a spese impreviste. Chi totalizza 4 punti, invece, si intasca 1.000 euro. Si scende a 100 euro con il “3”, mentre con due numeri vincenti di Extra MillionDay si vincono 4 euro. I premi, lo rammentiamo, come sempre sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8% e si vanno a sommare a quelli eventualmente ottenuti con l’estrazione tradizionale.











