Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi, domenica 30 luglio 2023

I NUMERI FREQUENTI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Anche se la settimana sta per finire, non si ferma il consueto appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti di Million Day ed Extra MillionDay di oggi, domenica 30 luglio 2023! In vista del primo sorteggio, che avrà luogo alle ore 13 come ogni giorno, andiamo a ripassare insieme la top five dei numeri più frequenti, che potrebbero essere i favoriti di questa estrazione.

La classifica dei numeri frequenti è ottenuta sulla base degli ultimi 365 giorni e, per quanto riguarda il MillionDay, include i numeri 15 a braccetto con 30 presenze, il 17 con 31 sorteggi, il 25 e il 31 con 32 estrazioni ciascuno, e da ultimo il 54, apparso già 43 volte. Passando a studiare l’Extra MillionDay, tra i possibili grandi favoriti abbiamo l’8 con 28 estrazioni, il 24 che si è già fatto vedere 30 volte, il 28 comparso per 32 serate, il 41 che segna 33 partecipazioni e poi il 38 con 34 presenze.

I NUMERI RITARDATARI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Dopo il primo appuntamento alle 13, ci sarà ancora una seconda estrazione che rispetterà l’orario “abituale” delle 20.30. C’è quindi tutto il tempo a disposizione per analizzare anche la statistica relativa ai numeri ritardatari, che mancano più spesso all’appuntamento con la Dea Bendata e che potrebbero decidere da un momento all’altro di interrompere la lunga catena di assenze.

Iniziando ancora una volta dal MillionDay, la classifica ufficiale segnala il 15, il 48 e il 53 a braccetto con 23 assenze, a seguire il 55 con 39 assenze e il 18 che manca all’appello da 41 serate. I grandi assenti della variante di gioco Extra MillionDay si rivelano invece essere il 33 con 22 ritardi, il 15 e il 42 che non rispondono all’appello da 24 serate, il 41 con 29 assenze e infine il 30 che vola a 46 assenze totali.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: COME SI GIOCA

Come abbiamo appena visto, non c’è fretta in vista delle due estrazioni di oggi e per questo ci concediamo un po’ di tempo anche per riepilogare le regole del gioco, utile sia per chi si avvicina alla prima volta sia per i giocatori più abitudinari che possono decidere di voler cambiare metodo di gioco. Partiamo dalle basi: per giocare al Million Day e all’Extra MillionDay dovrete recarvi nella vostra ricevitoria preferita oppure compilare la schedina online. A questo punto dovrete scegliere dei numeri compresi tra 1 e 55, basandovi sui sistemi di gioco previsti dalle regole ufficiali: attraverso la giocata singola punterete su una cinquina completa, con la giocata plurima scommetterete su più di una cinquina (massimo dieci) mentre i sistemi integrale e ridotto vi faranno combinare dai 6 ai 9 numeri

La variante di gioco Extra MillionDay vi consentirà di prendere parte a un’estrazione separata e che sarà basata sui 50 numeri esclusi dal sorteggio principale, da cui ne saranno pescati 5. I premi dell’Extra MillionDay si possono sommare a quelli vinti al Million Day, e per partecipare vi basta aggiungere 1 euro alla vostra giocata.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13

5 – 21 – 22 – 37 – 50

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 30 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13

24 – 28 – 52 – 53 – 54

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 30 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











