Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi giovedì 17 marzo 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY: COME FUNZIONA DOPPIA ESTRAZIONE?

Million Day torna con una nuova estrazione, ma sdoppiandosi perché è ormai attivo anche l’Extra MillionmilDay. Dopo il debutto di ieri, infatti, prende forma questo nuovo concorso. Se non avete avuto modo di cimentarvi anche con esso o se volete prender confidenza, allora sappiate che è molto semplice. Bisogna aggiungere Extra Million Day alla giocata Million Day per partecipare con i numeri giocati ad una seconda estrazione di 5 numeri dai 50 rimanenti. Potete aggiungere il nuovo gioco a qualsiasi giocata: singola, plurima o sistemistica.

Nel primo caso il costo è di 1 euro, nel secondo dipende dalle giocate singole scelte, nel terzo il costo è di un euro per ogni combinazione generata dal sistema. L’orario cambia: è possibile giocare fino alle 20:20 per il concorso del giorno e dalle 20:35 in poi per il giorno successivo, perché le estrazioni si tengono alle ore 20:30. Una doppia giocata in grado di incrementare le possibilità di vincita e l’importo dei premi, perché quelli vinti con Extra Million Day si sommano a quelli vinti al MillonDAY “tradizionale”.

NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY ESTRATTI OGGI 17 MARZO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

COME SI GIOCA AL MILLION DAY

Con Extra MillionDay i numeri che giocate hanno una seconda possibilità. Quindi, è fondamentale sapere come si gioca al Million Day. Il funzionamento di questo gioco è semplice. Bisogna compilare una schedina scegliendo 5 numeri da 1 a 55 e aspettare l’estrazione per capire se si è tra i vincitori. Ci sono tre modalità tra cui scegliere. Per la giocata singola si compila la schedina con 5 numeri a piacere al costo di un euro. Per quella plurima si effettuano più giocate singole nella stessa schedina, ognuna con 5 numeri. Poi c’è la giocata sistemistica, in cui si selezionano da 6 a 9 tra 1 e 55 compresi numeri, precisando però il tipo di sistema tra Integrale e Ridotto. Il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati, con una spesa che varia da 6 a 126 euro in virtù delle giocate scelte. Il sistema Ridotto, invece, produce una parte delle possibili giocate singole componibili con in numeri selezionati, quindi i costi sono inferiori e permette di realizzare una vincita di almeno mille euro indovinando 5 numeri (tra i 6,7,8,9 selezionati). Chiaramente i premi e i costi variano a seconda della quantità di numeri che genera il sistema.

QUANTO SI VINCE CON MILLIONDAY ED EXTRA MILLION DAY

Passiamo all’aspetto che più intriga gli appassionati di Million Day, cioè le vincite. Gli importi sono diversi infatti per Extra MillionDay, dunque è importante fare chiarezza su questo aspetto. Ma partiamo dal gioco ‘classico’. Si vince sempre un milione di euro indovinando i cinque numeri vincenti, mentre la vincita ammonta a mille euro per il “4”. Si scende con le quote a 50 euro per il “3”, mentre con due numeri indovinati si vincono due euro. Questi sono gli importi base, con una giocata singola. Allo stesso modo approfondiamo ora alle vincite di Extra Million Day. Con il “5” si vincono 100mila euro, con il “4” altri mille euro. Si scende a 100 euro con il “3”, mentre in tal caso indovinando due numeri vincenti di Extra MillionDay si vincono 4 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8% e si aggiungono a quelli eventualmente ottenuti con l’estrazione tradizionale.

