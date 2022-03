Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi giovedì 31 marzo 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, CHE ESTRAZIONE SARÀ?

Torna Million Day oggi, giovedì 31 marzo 2022, con una nuova estrazione, ma in bella compagnia, quella di Extra MillionDay. Da diversi giorni, infatti, questo gioco si è sdoppiato, offrendo ai giocatori una seconda occasione per vincere. Giocare è semplice, del resto uno dei punti di forza di questo gioco è la sua facilità. Bisogna selezionare cinque numeri tra 1 e 55 sulla matrice del gioco, con la facoltà di effettuare giocate plurime, fino ad un massimo di 10 per volta, e sistemiche, per scegliere fino a 9 numeri diversi, generando quindi un massimo di 126 giocate. Fatto ciò, bisogna poi decidere se aggiungere Extra MillionDay. B

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Cinquine numeri vincenti oggi mercoledì 30 marzo 2022

asta selezionare l’apposita casella e i numeri vengono validati per l’estrazione aggiuntiva che ha luogo pochi istanti dopo quella principale. Facile, vero? Il costo per partecipare ad una singola estrazione di Million Day è di un euro, quindi se avete deciso di giocare gli stessi numeri per più estrazioni, bisogna aggiungere un euro per ogni giocata aggiuntiva. Ciò vale anche per Extra MillionDay che infatti costa 1 euro a riga.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Numeri vincenti oggi 29 marzo 2022: cinquine fortunate?

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRATTI OGGI 31 MARZO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRATTI OGGI 31 MARZO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Numeri vincenti oggi 28 marzo 2022: cinquine fortunate?

MILLION DAY, LA GIOCATA IN RICEVITORIA

L’estrazione del Million Day si tiene ogni giorno alle 19:00, quindi è possibile effettuare la propria giocata fino alle 18:45, quando la raccolta termina per lasciare spazio alle operazioni di sorteggio. La raccolta riparte poi alle 19:05 per l’appuntamento del giorno successivo. La giocata può essere fatta in ricevitoria o online. Se ci si reca presso un punto vendita autorizzato, bisogna compilare la schedina cartacea e consegnarla al ricevitore per la convalida. Quindi, rilascerà uno scontrino con i numeri giocati, il codice QR con i dati della giocata, data di estrazione a cui si partecipa e costo totale della giocata. Se si partecipa a più di un’estrazione del MillionDay, allora verranno riportate le date a cui si partecipa, e il costo totale della giocata corrisponderà al relativo numero di concorsi. Vi ricordiamo che è importante conservare la ricevuta di gioco, perché è l’unica prova d’acquisto valida per procedere alla riscossione dei premi in caso di vittoria al Million Day o Extra MillionDay.

COME SI GIOCA ONLINE AL MILLIONDAY

Ma alla lotteria del Million Day si può partecipare anche giocando online. Non cambia la procedura: l’unica differenza è che i numeri si scelgono sull’interfaccia di gioco online, non sulla schedina cartacea. Una volta eseguito l’accesso al portale di gioco con le proprie credenziali, si gioca e completa l’acquisto. Poi bisogna conservare i dati della propria giocata, ma in questo caso ci pensa il conto di gioco online, quindi non dovete preoccuparvi di conservare lo scontrino della giocata. In caso di vincita si riceve una notifica, quindi non dovete neppure preoccuparvi di controllare i risultati e rischiare di non incassare gli eventuali premi. Per quanto riguarda Extra MillionDay non dovete selezionare numeri aggiuntivi, perché quelli scelti per Million Day varranno anche per l’estrazione successiva. La differenza nel caso di Extra è che i numeri vincenti vengono selezionati tra 50, non 55, perché sono i numeri rimasti dopo la prima estrazione. Se si può partecipare a MillionDay senza aggiungere Extra, non vale viceversa: non si può giocare a Extra senza aver effettuato la giocata a MillionDay.

© RIPRODUZIONE RISERVATA