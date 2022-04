Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi giovedì 7 aprile 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY: CHE ESTRAZIONE SARÀ?

Le nuove estrazioni di Million Day ed Extra MillionDay stanno per tornare anche oggi, giovedì 7 aprile 2022. I concorrenti appassionati sono già da ore in attesa delle fortunate cinquine vincenti che potrebbero portare ad interessanti premi. Ad oggi sono state ben 209 le persone diventate milionarie grazie al gioco del Million Day. L’ultima vincita è stata realizzata a Bari, in Puglia, grazie ad una giocata casuale di appena un solo euro! Per tentare nuovamente la fortuna c’è ancora del tempo poiché basta attendere il nuovo orario di estrazione fissato alle ore 20.30.

Vi ricordiamo però che oltre al Million Day potreste anche tentare la fortuna con l’Extra MillionDay, ovvero la seconda chance legati ai propri numeri. Ma come è possibile giocare? Oggi giorno, aggiungendo Extra alla propria giocata con un solo euro in più si può aderire ad una seconda estrazione di 5 numeri dai 50 rimanenti con la possibilità quindi di aumentare le probabilità di vincere! L’Extra MillionDay potrà essere abbinato a qualunque tipo di giocata, non solo singola, ovvero quella classica, ma anche plurima o sistemistica.

NUMERI MILLION DAY ESTRATTI OGGI 7 APRILE 2022

NUMERI MILLION DAY ESTRATTI OGGI 7 APRILE 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRATTI OGGI 7 APRILE 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRATTI OGGI 7 APRILE 2022

VINCITE MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALI SONO I PREMI IN PALIO?

A fare gola ai concorrenti del Million Day e dell’Extra MillionDay sono soprattutto i ricchi premi messi in palio e che potrebbero contribuire a dare una svolta radicale alla vita degli scommettitori più fortunati. Partiamo subito dal Million Day: la maggiore vincita messa in palio quotidianamente è pari ad un milione di euro che potrebbe essere intercettata indovinando tutti e cinque i numeri della combinazione vincente estratta. Vincita che scende a mille euro – cifra comunque interessante – nel caso in cui dovessero essere indovinati quattro numeri. Dal 2018 ad oggi sono oltre 55mila le vincite da mille euro assegnate. Premi minori infine sono previsti con il “3” da 50 euro e con il “2” da 2 euro.

Cosa si può vincere invece con l’Extra MillionDay? Con 5 numeri giocati e facendo “5” si può intascare una vincita senza dubbio interessante del valore di 100mila euro, che scende a 1000 euro con il “4” ed a 100 euro con il “3”. Premio di consolazione da 4 euro per il “2”. Gli importi vinti con l’Extra MillionDay vanno a sommarsi a quelli vinti con il Million Day.

COME GIOCARE AL MILLION DAY

Ed ora una rispolverata sempre utile sulle regole di gioco del Million Day, come sempre molto semplici e soprattutto brevi per facilitarne l’apprendimento anche ai concorrenti alle prime armi. Il gioco del Million Day, considerata la lotteria quotidiana a premi fissi, prevede la compilazione della consueta schedina nella quale devono essere messi in gioco cinque numeri scelti da una rosa da 1 a 55. Fatto ciò occorrerà dotarsi di pazienza ed attendere l’orario “x” dedicato all’estrazione del giorno.

La giocata potrà essere eseguita come da tradizione in ricevitoria, ma anche online ed in entrambi i casi è possibile scegliere tra giocata singola, che poi è la classica. In alternativa i più audaci possono scegliere la giocata plurima con la quale è possibile eseguire più giocate singole nella medesima schedina. Infine c’è anche la possibilità di eseguire la giocata sistemica che permette di includere da 6 a 9 numeri scegliendo tra sistema integrale o ridotto. Per tutti i dettagli ed i consigli utili è possibile consultare il sito ufficiale https://www.lotto-italia.it/millionday.











