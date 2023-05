Estrazione Million Day/ Numeri vincenti oggi, lunedì 1 maggio 2023: le cinquine

MILLION DAY: ESTRAZIONE DI OGGI, LUNEDI’ 1 MAGGIO 2023

Inizia un nuovo mese, ma non cambia il doppio appuntamento con l’estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, 1 maggio 2023. La prima alle 13.00, la seconda alle 20.30. Per entrambe i giocatori hanno le dita incrociate, con la speranza che la fortuna possa girare dalla loro parte. L’obiettivo è certamente quello di diventare milionari, ma ci sono anche tanti premi di consolazione in palio che non vanno sottovalutati. Con 4 numeri esatti, ad esempio, si ottengono 1.000 euro. Nel caso in cui i numeri corretti della sequenza siano 3, invece, il premio scende a 50. Infine, per chi ne indovina soltanto 2, ci sono solo 2 euro.

Anche per l’Extra MillionDay il premio più ambito, quello da 100 mila euro per coloro che indovinano la cinquina completa, non è l’unico in palio. Per chi centra 4 numeri ci sono anche qui a disposizione 1.000 euro, che scendono a 100 euro in caso di 3 numeri. Il piccolo premio di consolazione per i 2 numeri indovinati, invece, è pari a 4 euro. È bene ricordare che i premi vinti con Extra MillionDay sono cumulativi con quelli del Million Day.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: COME SI GIOCA

Per coloro che non sono assidui giocatori del Million Day ed Extra MillionDay oppure si apprestano per la prima volta a partecipare al concorso dalla doppia estrazione che permette di diventare milionari, è bene ricordare quali sono le modalità di gioco. Esse sono diverse. La giocata singola prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri (compresi tra 1 e 55) per 1 euro. La giocata plurima prevede invece che si inseriscano nella stessa schedina più giocate singole, ognuna composta da 5 numeri, al costo di 1 euro ciascuna.

La terza e ultima giocata disponibile al Million Day è quella sistemistica, in cui è possibile scegliere da 6 a 9 numeri nella compilazione della schedina in modo da incrementare le probabilità di vincita. È possibile farlo in due modi. Con il sistema integrale, che sviluppa tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati, oppure con il sistema ridotto, che invece ne sviluppa una parte. Ora che abbiamo riportato alla mente come partecipare all’estrazione di oggi, 1 maggio 2023, non resta dunque che sperare che i numeri della propria schedina siano quelli fortunati.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

Prima di andare alle estrazioni delle cinquine vincenti di oggi, 1 maggio 2023, per quel che concerne il Million Day e l’Extra MillionDay, diamo un’occhiata alle statistiche. Iniziamo con quelle del Million Day. In vetta al podio dei numeri ritardatari c’è ancora il 3, con 37 assenze; seguito dal 16, assente da 34 estrazioni, e dal 37, assente da 31 estrazioni. Nella classifica dei numeri frequenti invece appaiono il 48 e il 30, che si sono ripetuti per 10 estrazioni, seguiti dal 50, dal 43 e dal 26, che si sono ripetuti per 9 estrazioni.

Passiamo adesso alle statistiche dell’Extra MillionDay. La tabella dei numeri ritardatari in questo caso vede primeggiare il 55, assente da ben 46 estrazioni, seguito dal 49, assente da 39 estrazioni, e dal 29, assente da 38 estrazioni. Tra i numeri frequenti invece ci sono il 41, che è apparso per 13 estrazioni, il 12, apparso per 12 estrazioni e il 28, apparso per 11 estrazioni.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

7 – 10 – 22 – 28 – 34

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 1 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

16 – 24 – 27 – 38 – 54

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

3 – 8 – 40 – 47 – 48

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 1 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

6 – 18 – 24 – 39 – 46

