ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Scopri le cinquine dei numeri vincenti oggi lunedì 15 agosto 2022

È lunedì 15 agosto 2022 e, nonostante la festività odierna, fanno ritorno ancora una volta le estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay. Il milione di euro verrà finalmente assegnato oppure ancora una volta la Dea Bendata deciderà di non mostrare la propria magnanimità? A luglio, infatti, solamente due giocatori hanno fatto cinque, mentre ad agosto ancora nessuno scommettitore ha potuto esultare. Il consiglio è sempre il solito: prima di buttare via la vostra bolletta, controllatela con la massima cura. Infatti, solo dopo aver portato a termine tale operazione sarete totalmente certi di non aver vinto e potrete dunque gettare via la schedina senza rimorsi. Oltre che su “IlSussidiario.net”, i numeri vincenti potranno essere letti presso le ricevitorie d’Italia e sul sito internet del MillionDay. In alternativa, ci si potrà rivolgere all’applicazione MyLotteries e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 AGOSTO 2022

7 – 14 – 39 – 40 – 48

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 15 AGOSTO 2022

8 – 9 – 11 – 20 – 41

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

La graduatoria dei numeri frequenti del Million Day potrebbe realmente rivelarsi indicativa e determinante nella selezione della cinquina in cui riporre le proprie speranze di vittoria. Al primo posto della classifica resiste il 9, che di apparizioni ne ha raccolte 44. Alle sue spalle, si fanno strada il 22 (42), il tandem composto dal 53 e dal 52 (41) e il 55 (40). Capitolo numeri frequenti dell’Extra MillionDay: in vetta si ergono il 5 (24 estrazioni) e il 19 (23), tallonati dal 32 e dal 29 (21). Segue a stretto giro di posta il 44 (19). Occorrerà giocoforza attendere lo scoccare delle 20.30 sull’orologio per conoscere gli esiti delle estrazioni di oggi del Million Day e dell’Extra MillionDay e capire così se le gerarchie saranno soggette a clamorosi ribaltoni oppure no.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

La classifica dei numeri ritardatari del Million Day potrebbe fornire indicazioni utili più del previsto ai giocatori che inseguono la cinquina vincente. Allora, diamone subito lettura: nella top five dei ritardatari, al primo posto vi è ancora il 35, latitante da ben 90 estrazioni. In seconda posizione c’è il 45, che ha sin qui accumulato 46 turni di assenza. Al terzo posto troviamo il 3 (35), tallonato dal 34 (34) e dal 22 (32). Volgendo lo sguardo invece ai ritardatari dell’Extra MillionDay, dalle statistiche di questo concorso a premi si genera la seguente graduatoria, nella cui posizione di vertice troviamo il 14 (58 turni di ritardo), che mantiene un ampio distacco rispetto alla seconda piazza. In questo senso, la top five viene completata dal 36 (30 assenze), dal 55 (24) e, infine, dal 20 (23) e dal 51 (20).

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, ESTRAZIONE FORTUNATA?

Anche in questo lunedì 15 agosto 2022, malgrado il giorno festivo di Ferragosto, si tengono le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay. Sarà un giorno fortunato? In questo ottavo mese dell’anno non sono ancora stati distribuiti milioni di euro e, di conseguenza, se non altro per la legge dei grandi numeri, presto o tardi la Dea Bendata dovrebbe tornare a mostrarsi in tutta la sua magnanimità.

Rammentiamo che, con gli stessi cinque numeri giocati al Million Day, esiste l’opportunità di partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione. Le giocate che possono essere abbinate all’Extra Million Day in totale sono tre e ve le elenchiamo qui di seguito: la singola, la plurima e la sistemistica. Nel primo caso, il costo è di 1 euro, nel secondo la tariffa è prettamente legata alle giocate singole effettuate. Da ultimo, nella terza ipotesi, per qualsivoglia combinazione il prezzo è di un solo euro. Fino alle 20.20 di oggi si ha la possibilità di tentare il braccio di ferro con la buona sorte, mentre dalle 20.35 in avanti potranno essere eseguite le giocate per l’estrazione successiva.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Quanto si può vincere al Million Day e all’Extra MillionDay? Vi riportiamo di seguito le tariffe pubblicate online sui portali telematici dei due concorsi a premi. Con il Million Day è possibile agguantare un milione di euro se si azzeccano i cinque numeri vincenti. Vengono acciuffati mille euro, invece, se se ne intercettano quattro. 50 euro è il premio per chi individua tre numeri, mentre il riconoscimento è di 2 euro quando i numeri pronosticati in maniera corretta sono appena due.

Quanto si vince, invece, con l’Extra Million Day? Con cinque punti totalizzati ci si porta a casa la decima parte del jackpot del Million Day (100mila euro). Mille euro invece vanno a chi intercetta quattro numeri (100 euro finiscono a chi ne azzecca tre). Con due numeri centrati, da ultimo, si vincono 4 euro. I premi in denaro riportati nel presente articolo sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Le regole del Million Day cosa prevedono? Sarà sufficiente soltanto selezionare cinque numeri inglobati nel novero che va da 1 a 55 per poter coltivare l’auspicio di vincere il milione di euro che viene messo quotidianamente in palio. Soltanto dopo le 20.30 sarà possibile valutare l’eventuale generosità della buona sorte, e, per ingannare l’attesa che ci separa da quel momento, vi ricordiamo le tipologie di giocata.

Sono tre in totale i tipi di scommessa disponibili: la giocata singola, basata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; la giocata plurima, attraverso la quale sono eseguite più giocate singole; la sistemistica, che racchiude una selezione da 6 a 9 numeri e rende necessaria la scelta del sistema preferito tra integrale e ridotto. Per ulteriori informazioni, vi ricordiamo la possibilità di collegarsi al sito internet del Million Day e dell’Extra MillionDay.











