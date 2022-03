Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi, mercoledì 16 marzo

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONAY ESTRAZIONE DI OGGI 16 MARZO 2022

Nella giornata di oggi, mercoledì 16 marzo 2022, si palesa una nuova estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay, i cui numeri vincenti potrebbero offrire non soltanto un momento di euforia al possessore della schedina fortunata, ma anche e soprattutto una maggiore stabilità economica in vista del futuro. La cinquina sarà annunciata alle 20.30 (nuovo orario) e non appena sarà disponibile campeggerà all’interno di quest’articolo, grazie al puntuale servizio di aggiornamento a cura dalla redazione de “IlSussidiario.net”. Ricordiamo, poi, che esiste al tempo stesso la possibilità di assistere alla diretta dell’estrazione presso le ricevitorie di tutt’Italia, sul sito internet www.millionday.it o sull’applicazione Lotto. In alternativa, si può consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

L’ultimo vincitore milionario del Million Day in ordine cronologico si è registrato giovedì scorso, quando a Ciampino per mezzo di un sistema integrale fu vinto un milione di euro. Sono 206 i milionari premiati finora, 6 nell’anno corrente. Prima del Lazio, in precedenza il maxi-montepremi era stato acciuffato a Volpiano (Torino), da uno scommettitore abile nel centrare la sequenza esatta con una giocata singola da un euro. Le altre quattro vincite del 2022 sono così riepilogabili: il 22 febbraio scorso, a Martano (Lecce), un giocatore si è aggiudicato il milione di euro con una schedina plurima da 5 euro. Prima ancora hanno esultato una persona di Abano Terme, in Veneto (11 febbraio), uno scommettitore di Milano (7 febbraio) e un giocatore di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria (21 gennaio).

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY E DELL’EXTRA MILLIONDAY ESTRATTI OGGI 16 MARZO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Ricordiamo a tutti le regole per giocare al Million Day. In primis, occorre provvedere alla compilazione di una schedina da almeno un euro, selezionando cinque numeri racchiusi fra l’1 e il 55. Dopodiché, va scelta la tipologia di giocata alla quale ricorrere fra le tre disponibili: ci sono la cosiddetta singola (cinque numeri al costo di un euro), la plurima (fino a un massimo di 10 giocate singole in un unico scontrino) e la sistemistica (con possibilità di scommettere su 9 numeri).

Oltre al milione di euro, in palio ci sono anche premi minori, che potrebbero consentire di mettere da parte un piccolo gruzzoletto o di fronteggiare eventuali spese non preventivate. Il consiglio da parte nostra, comunque, è sempre lo stesso: controllate la vostra schedina prima di bollarla come non vincente, ricorrendo a qualsivoglia metodologia esistente per le operazioni di verifica.

EXTRA MILLIONDAY DEBUTTA ABBINATO AL MILLION DAY: COS’È?

Debutta in data odierna Extra MillionDay, concorso che costituisce una seconda possibilità di vincita abbinata al Million Day. Una novità assoluta, studiata dagli ideatori di questa lotteria per consentire agli scommettitori di tutta Italia di beneficiare di un ulteriore tentativo di successo, qualora la prima estrazione non abbia sortito gli effetti sperati.

Ma come funziona? Anche in questo caso, il regolamento è davvero molto semplice e intuitivo: aggiungendo Extra MillionDay ad una giocata Million Day, oltre alla prima estrazione di 5 numeri dai 55, con i numeri giocati si partecipa anche ad una seconda estrazione di 5 numeri dai 50 rimanenti. È possibile aggiungere ExtraMillion Day a qualsiasi tipo di giocata (singola, plurima o sistemistica) con un solo euro scommesso in più. In palio premi fino a 100mila euro (5 numeri su 5 azzeccati nella seconda estrazione). Previsti anche importi inferiori: 1.000 euro a chi fa “4”, 100 euro a chi fa “3” e 4 euro a chi totalizza soltanto un “2”.

