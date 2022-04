Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi mercoledì 6 aprile 2022

MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY: CHE ESTRAZIONE SARÀ?

Il Million Day e l’Extra MillionDay fanno capolino anche oggi, mercoledì 6 aprile 2022, con le loro due nuove estrazioni e le loro cinquine vincenti. Dopo avere incoronato domenica il milionario numero 208 della storia del concorso con una giocata plurima in abbonamento, è scattata la caccia al 209° vincitore. A tal proposito, vale la pena tenere a mente anche che con i medesimi cinque numeri selezionati per il Million Day si ha la possibilità, qualora lo si desideri, di partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri, ricavati dai 50 rimanenti al termine della prima estrazione.

L’Extra MillionDay – lo rammentiamo – può essere abbinato a qualunque tipo di giocata (singola, plurima o sistemistica). Tuttavia, va evidenziato che gli importi della schedina siano soggetti a variazioni: nel primo caso, il prezzo da corrispondere è di 1 euro, nel secondo la tariffa è commisurata alle giocate singole scelte. Infine, nel terzo ogni combinazione originata dal sistema costa un euro. Si è in tempo a effettuare le scommesse sino alle 20.20 per il concorso del giorno e dalle 20.35 in poi per il giorno successivo, dal momento che le estrazioni hanno luogo alle 20.30.

NUMERI MILLION DAY ESTRATTI OGGI 6 APRILE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRATTI OGGI 6 APRILE 2022

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY? I PREMI IN PALIO

I premi in palio al Million Day e all’Extra MillionDay sono ricchi e in grado di ingolosire gli scommettitori che – quotidianamente o meno – inseguono la fortuna, nella speranza di veder svoltare la propria vita. Cominciamo subito a dirvi che col Million Day vi è l’opportunità di acciuffare sino a un milione di euro indovinando cinque numeri vincenti, mentre la vincita equivale a mille euro se se ne azzeccano 4. Va da sé che siano anche previsti premi minori: si scende con le quote a 50 euro per il “3”; invece, con due numeri pronosticati correttamente si intascano due euro.

Attraverso le combinazioni vincenti dell’Extra MillionDay si possono comunque mettere le mani su un cospicuo gruzzoletto: ad esempio, facendo “5” alla seconda estrazione si ottiene la decima parte del montepremi del Million Day (100mila euro). Totalizzando 4 punti, poi, si acciuffano 1.000 euro, mentre 100 euro terminano nelle tasche di chi fa “3”. Con due numeri vincenti di Extra MillionDay ci si porta a casa 4 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8% e si sommano a quelli eventualmente ottenuti attraverso l’estrazione tradizionale.

REGOLE MILLION DAY: COME SI GIOCA?

In queste righe proviamo adesso ad aprire una breve parentesi inerente alle regole che caratterizzano il Million Day, che sono numericamente esigue e d’agevole comprensione per chiunque. In prima battuta, com’è peraltro intuibile, per sfidare la sorte è necessario compilare la schedina, scegliendo cinque numeri inclusi nel novero che va da 1 a 55. Dopo aver effettuato tale operazione, servirà aspettare con pazienza l’estrazione odierna per capire se la bolletta possa rivelarsi fortunata oppure no.

Le tipologie di scommessa ammesse in tutto sono tre: vi è la giocata singola, basata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri scelti dallo scommettitore al costo di un euro. In alternativa c’è la plurima, invece, con la quale sono eseguite più giocate singole nella stessa schedina. Infine, c’è la sistemistica, che ingloba la selezione da 6 a 9 numeri, precisando il tipo di sistema tra integrale e ridotto. Il primo assicura tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati: la spesa può subire variazioni (si va da 6 a 126 euro). Il secondo, dal canto suo, origina esclusivamente una parte delle possibili giocate singole, componibili con i numeri individuati: i costi sono limitati in riferimento al sistema integrale e si ha l’opportunità di vincere almeno mille euro. Per maggiori dettagli, consultare il sito internet https://www.lotto-italia.it/millionday.











