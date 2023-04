Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi sabato 15 aprile 2023

OGGI ESTRAZIONE MILLION DAY E CINQUINA EXTRA MILLIONDAY

Anche oggi, sabato 15 aprile 2023, torna l’estrazione del Million Day e come di consueto il concorso si porta con sé l’Extra MillionDay, l’opzione di gioco che regala un’altra occasione di vincita ai giocatori. I più assidui sapranno ovviamente come partecipare, nella speranza di diventare milionari. La giocata singola prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri (compresi tra 1 e 55) per 1 euro. La giocata plurima prevede invece che si inseriscano nella stessa schedina più giocate singole, ognuna composta da 5 numeri, al costo di 1 euro ciascuna.

La terza e ultima giocata disponibile al Million Day è quella sistemistica, in cui è possibile scegliere da 6 a 9 numeri nella compilazione della schedina in modo da incrementare le probabilità di vincita. È possibile farlo in due modi. Con il sistema integrale, che sviluppa tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati, oppure con il sistema ridotto, che invece ne sviluppa una parte. Adesso che sappiamo quali sono le modalità di gioco, non resta dunque che scegliere i propri numeri e sperare che siano quelli fortunati, nell’attesa dell’estrazione odierna.

QUANTO SI PUO’ VINCERE AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAT?

I giocatori che si approcciano per la prima volta al Million Day ed Extra MillionDay forse non sanno che il concorso mette in palio anche altri premi rispetto a quello più ambito da 1 milione di euro. L’obiettivo dunque è quello di almeno una parte della cinquina fortunata per aggiudicarsi quelli minori, che sono comunque interessanti. È per questo motivo che abbiamo deciso di ricordarvi quali sono le possibili vincite. I fortunati che “sfiorano” di un soffio la vittoria totale, indovinando 4 numeri, ottengono 1.000 euro. Nel caso in cui i numeri esatti della sequenza siano 3, invece, il premio scende a 50. Infine, per chi ne indovina soltanto 2, ci sarà un piccolo premio di consolazione pari a 2 euro.

Nell’Extra MillionDay, invece, i premi in palio sono diversi. Coloro che indovinano la cinquina completa si portano a casa ben 100 mila euro. Per chi indovina 4 numeri ci sono anche qui a disposizione 1.000 euro, che scendono a 100 euro in caso di 3 numeri. Il piccolo premio di consolazione per i 2 numeri indovinati, invece, è pari a 4 euro. È bene precisare che i premi vinti con Extra MillionDay si sommano a quelli del Million Day.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 APRILE 2023 DELLE ORE 13.00

10 – 12 – 20 – 37 – 50

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 APRILE 2023 DELLE ORE 13.00

17 – 19 – 31 – 48 – 51

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











