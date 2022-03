Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi, sabato 19 marzo 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, ESTRAZIONE DI OGGI 19 MARZO 2022

L’appuntamento con il Million Day e l’Extra MillionDay si rinnova oggi, sabato 19 marzo 2022, per mezzo di due nuove estrazioni e delle loro cinquine vincenti, capaci di offrire gioie inattese a tutti i giocatori del Belpaese e a cambiare radicalmente le loro esistenze, attraverso ricchi premi con cui acquisire una maggiore tranquillità economica. Occorre altresì ricordare come stia riscuotendo interesse la novità rappresentata dall’Extra MillionDay, concorso che ha conosciuto il suo esordio nella giornata di mercoledì 16 marzo e le cui regole sono davvero semplici e non richiedono sforzi particolari. È sufficiente, in sostanza, aggiungere l’Extra MillionDay alla propria bolletta del Million Day per prendere parte con i propri numeri a una seconda estrazione di 5 numeri, ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione.

Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi venerdì 18 marzo 2022

Rammentiamo inoltre che l’Extra MillionDay può essere abbinato a qualsiasi giocata, singola, plurima o sistemistica, e variano naturalmente i costi della schedina: nel primo caso il prezzo è di 1 euro, nel secondo la tariffa è legata alle giocate singole scelte, nel terzo si paga un euro per ogni combinazione generata dal sistema. In riferimento all’orario d’estrazione, esso non è più alle 19: adesso è possibile giocare fino alle 20.20 per il concorso del giorno e dalle 20.35 in poi per il giorno successivo, perché le estrazioni hanno luogo alle 20.30.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Numeri vincenti oggi 17 marzo 2022: le cinquine

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? TUTTE LE REGOLE DA SAPERE

Procediamo con un riepilogo delle norme che vanno osservate per giocare al Million Day. In primis, va ovviamente compilata la propria schedina, selezionando cinque numeri inclusi nel novero che va da 1 a 55, e, in seguito, attendere l’estrazione per comprendere se la propria bolletta sia vincente oppure no. Esistono tre modalità di scommessa tra cui effettuare una scelta: la singola richiede la compilazione di una bolletta con 5 numeri scelti dallo scommettitore al costo di un euro. Nella plurima, invece, sono eseguite più giocate singole nella stessa schedina, ognuna delle quali con 5 numeri. Infine, spazio alla sistemistica, che prevede la selezione da 6 a 9 numeri, specificando il tipo di sistema tra integrale e ridotto.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Numeri vincenti oggi 16 marzo: le cinquine

Come recita il portale ufficiale del concorso, il sistema integrale garantisce tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati, con una spesa che può variare da 6 a 126 euro. Il sistema ridotto, invece, origina esclusivamente una parte delle possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati: i costi sono inevitabilmente più contenuti in rapporto al sistema integrale e, al tempo stesso, vi è la possibilità di realizzare una vincita di almeno mille euro, indovinando 5 numeri (tra i 6, 7, 8 ,9 selezionati). Per ulteriori chiarimenti, consultare il sito internet https://www.lotto-italia.it/millionday.

QUANTO SI PUÒ VINCERE CON I NUMERI DEL MILLION DAY E DELL’EXTRA MILLIONDAY? TUTTI I PREMI IN PALIO

L’aspetto più interessante del Million Day e dell’Extra MillionDay è rappresentato dai premi in palio, che stuzzicano l’interesse dei giocatori e consentono loro di sognare ad occhi aperti, in attesa della nuova estrazione. L’entità dei premi varia a seconda del tipo di concorso. Partiamo dal Million Day: si vince un milione di euro indovinando i cinque numeri vincenti, mentre la vincita ammonta a mille euro per il “4”. Si scende con le quote a 50 euro per il “3”; invece, con due numeri indovinati si intascano due euro (importi base con una giocata singola da un euro, ndr).

Quali sono le vincite collegate all’Extra MillionDay, vale a dire la seconda estrazione, successiva a quella del Million Day? Facendo “5” si vince esattamente un decimo del montepremi del Million Day: 100mila euro, che comunque non dispiacerebbero a nessuno. Chi totalizza 4 punti, invece, si intasca 1.000 euro. Si scende a 100 euro con il “3”, mentre con due numeri vincenti di Extra MillionDay si vincono 4 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8% e si sommano a quelli eventualmente ottenuti con l’estrazione tradizionale.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRATTI OGGI 19 MARZO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRATTI OGGI 19 MARZO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA