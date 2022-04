Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi sabato 2 aprile 2022

MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY, ESTRAZIONE FORTUNATA?

Quest’oggi, sabato 2 aprile 2022, ritornano il Million Day e l’Extra MillionDay con due nuove estrazioni e le loro cinquine vincenti. È aperta la caccia al vincitore numero 208 della storia del concorso, dopo il maxi-jackpot centrato a Ventimiglia, in provincia di Imperia, soltanto cinque giorni fa. Ormai da più di 15 giorni, fra l’altro, con gli stessi cinque numeri selezionati per il Million Day si ha l’opportunità, qualora lo si desideri, di concorrere a una seconda estrazione di 5 numeri, ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLION/ Numeri vincenti di oggi 1 aprile 2022: le cinquine

Occorre poi sottolineare che l’Extra MillionDay può essere associato a qualsiasi tipologia di giocata (singola, plurima o sistemistica). Quali sono gli importi da pagare quando si gioca la propria schedina? Nel primo caso il prezzo è di 1 euro, nel secondo la tariffa è relativa alle giocate singole scelte. Nel terzo, infine, si spende un euro per ogni combinazione generata dal sistema. In merito all’orario d’estrazione, ricordiamo a voi lettori che si è in tempo a effettuare le scommesse sino alle 20.20 per il concorso del giorno e dalle 20.35 in poi per il giorno seguente, visto che le estrazioni si tengono alle 20.30.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Cinquine numeri vincenti oggi 31 marzo 2022

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRATTI OGGI 2 APRILE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRATTI OGGI 2 APRILE 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Cinquine numeri vincenti oggi mercoledì 30 marzo 2022

MILLION DAY, LE REGOLE: COME SI GIOCA?

Quali sono le regole del Million Day? Cominciamo subito col rassicurarvi, dal momento che sono di agevole comprensione anche da parte di coloro che sono meno avvezzi al gioco. In primis, bisogna compilare la propria schedina, selezionando cinque numeri inclusi nel novero che va da 1 a 55. In seguito, sarà necessario aspettare con pazienza l’estrazione odierna, in maniera tale da comprendere se la propria bolletta sia vincente oppure no.

Le tipologie di scommessa consentite sono tre: vi è la giocata singola, fondata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri scelti dallo scommettitore al costo di un euro. Attraverso la plurima, invece, vengono eseguite più giocate singole nella stessa schedina, ognuna delle quali con 5 numeri. Infine, c’è la sistemistica, che include la selezione da 6 a 9 numeri, precisando il tipo di sistema tra integrale e ridotto. Il sistema integrale assicura tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati: la spesa può subire variazioni (si va da 6 a 126 euro). Il sistema ridotto origina soltanto una parte delle possibili giocate singole, componibili coi numeri individuati: i costi sono limitati in riferimento al sistema integrale e si ha l’opportunità di vincere almeno mille euro. Per maggiori dettagli, consultare il sito internet https://www.lotto-italia.it/millionday.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY?

Diamo adesso uno sguardo ai premi conquistabili, aspetto più interessante per chi gioca al Million Day e all’Extra Million Day. Partendo da quest’ultimo concorso, vi è prima di tutto la possibilità di agguantare addirittura un milione di euro indovinando cinque numeri vincenti, mentre la vincita corrisponde a mille euro se se ne azzeccano 4. Previsti anche premi minori: si scende con le quote a 50 euro per il “3”; invece, con due numeri pronosticati correttamente si intascano due euro.

In riferimento alle cifre che si possono vincere puntando sulle combinazioni vincenti dell’Extra MillionDay, partiamo col dirvi che, con un “5” alla seconda estrazione, si conquista la decima parte del montepremi del Million Day (100mila euro). Totalizzando 4 punti si acciuffano 1.000 euro. 100 euro vanno a chi fa “3”, mentre con due numeri vincenti di Extra MillionDay ci si porta a casa 4 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8% e si sommano a quelli eventualmente ottenuti attraverso l’estrazione tradizionale.

