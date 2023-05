Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi sabato 27 maggio 2023

OGGI ESTRAZIONE MILLION DAY E CINQUINA EXTRA MILLIONDAY

L’ultimo weekend di questo mese è iniziato e anche oggi, sabato 27 maggio 2023, si rinnova il consueto appuntamento con l’estrazione del Million Day, che ovviamente porta con sé l’Extra MillionDay, l’opzione di gioco regala una possibilità di vincita in più ai giocatori. I più fedeli sapranno ovviamente come partecipare. Per coloro che fossero meno avvezzi, invece, ricordiamo subito quelle che sono le modalità. La giocata singola prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri (compresi tra 1 e 55) per 1 euro. La giocata plurima prevede invece che si inseriscano nella stessa schedina più giocate singole, ognuna composta da 5 numeri, al costo di 1 euro ciascuna.

La terza e ultima giocata disponibile al Million Day è quella sistemistica, in cui è possibile scegliere da 6 a 9 numeri nella compilazione della schedina in modo da incrementare le probabilità di vincita. Ciò può avvenire in due modi. Con il sistema integrale, che sviluppa tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati, oppure con il sistema ridotto, che invece ne sviluppa una parte. Ora che abbiamo riportato alla mente tutte le modalità di gioco, non resta dunque che attendere l’estrazione odierna. Se le vostre dita sono incrociate nella speranza di diventare milionari, siete arrivati nel posto giusto.

QUANTO SI PUO’ VINCERE AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY?

Prima di andare a scoprire quelli che sono i numeri della doppia estrazione di oggi, sabato 27 maggio, per quel che concerne il Million Day ed Extra MillionDay, è importante ricordare che tra i premi messi in palio dal concorso non c’è soltanto quello più ambito, da 1 milione di euro. Dato che il concorso prevede che si debba indovinare una cinquina vincente, ci sono dei premi minori per coloro che azzeccano soltanto una parte dei numeri. I fortunati che “sfiorano” di un soffio la vittoria totale, con 4 numeri esatti, riceveranno 1.000 euro. Nel caso in cui i numeri corretti della sequenza siano 3, invece, il premio scende a 50. Infine, per chi ne indovina soltanto 2, ci sarà un piccolo premio di consolazione pari a 2 euro.

Nell’Extra MillionDay, invece, i premi in palio sono diversi. Coloro che indovinano la cinquina completa si portano a casa ben 100 mila euro, che possono sicuramente essere determinanti nella vita di una persona. Per chi indovina 4 numeri ci sono anche qui a disposizione 1.000 euro, che scendono a 100 euro in caso di 3 numeri. Il piccolo premio di consolazione per i 2 numeri indovinati, invece, è pari a 4 euro. È bene ricordare che i premi vinti con Extra MillionDay sono cumulativi con quelli del Million Day.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13.00

2 – 16 – 37 – 40 – 43

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13.00

8 – 11 – 13 – 21 – 45

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

