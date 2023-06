Million Day, numeri vincenti/ Estrazione oggi sabato 3 giugno 2023: le cinquine

Anche oggi, 3 giugno 2023, l’appuntamento è quello di sempre con il Million Day e il suo concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day. Quali saranno i numeri estratti in questa giornata? È possibile partecipare al concorso dal lunedì alla domenica, poiché si tratta di un gioco quotidiano. Infatti ogni giorno ci sono due estrazioni per entrambi i giochi. Il primo appuntamento è alle ore 13 mentre il secondo alle 20.30.

Vincere un milione di euro, come accaduto a 255 persone dal lancio del gioco, non è così complicato: basterà scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55. La giocata andrà inoltrata tramite il sito internet oppure recandosi in ricevitoria per permettere di controllare il codice univoco. Alle 13 e alle 20.30 verranno ufficializzati i numeri vincenti e si scoprirà se si è o meno tra i vincitori. La giocata può essere di tre tipi: semplice, plurima o sistemica.

MILLION DAY, I RITARDATARI DEI SINGOLI CONCORSI

Dopo aver visto i numeri ritardatari assoluti sui due concorsi, andiamo ora a vedere quali siano i singoli numeri ritardatari dei due giochi. Sul Million Day, il 46 manca da 51 estrazioni, seguito dal 4 a quota 45. 41 le estrazioni di assenza dal 30 mentre da 36 non si vede il 50. Da 28 estrazioni non si vede il 26. Passando all’Extra Million Day, il numero 32 non si vede da 45 estrazioni, così come il 10. Il 23 è assente da 34 concorsi come il 19. 33 assenze per il 20.

MILLION DAY, I NUMERI RITARDATARI

Per capire quali numeri giocare al Million Day, le statistiche possono dare una mano. Infatti, quando si è indecisi tra uno o più numeri, sicuramente sapere se questo rientri tra i frequenti o i ritardatari può aiutare. Andiamo dunque a vedere quella riguardo i numeri ritardatari assoluti, partendo da quello che manca da più volte: il 10, da 26 estrazioni. Il 3 non si vede invece da 16. Sono 11 le assenze del 53 e del 39 mentre da 10 estrazioni manca il 49, così come il 30. Da 9 non si vedono invece 55 e 20. 8 assenze per il 25 e 7 per il numero 9.

MILLION DAY, CACCIA AI NUMERI VINCENTI

Anche in questo sabato 3 giugno l’appuntamento è con il Million Day. Quali saranno i numeri vincenti in questa giornata? Riuscirà qualche giocatore ad indovinare i cinque numeri vincenti e a portare a casa un milione di euro? La massima vincita possibile è di un milione di euro, indovinando cinque numeri su cinque. Per giocare al gioco principale del Million Day si devono giocare 5 numeri dall’1 al 55 mentre per l’Extra Million Day, il concorso aggiuntivo, i numeri sono sempre cinque ma gli estratti saranno sui 50 numeri non vincenti al gioco principale. Oggi, 3 giugno, riuscirà qualcuno a portare a casa la somma massima? Lo scopriremo alle 13 e poi alle 20.30.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: COME GIOCARE

Come partecipare al Million Day e all’extra Million Day? Sappiamo che i numeri da scegliere sono tra l’1 e il 55 e che si può inoltrare la schedina online o in ricevitoria, ma precisamente quali sono le regole? Si parte dalla giocata semplice, che costa un euro. C’è anche la possibilità di giocare in abbonamento per più concorsi consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni. La seconda possibilità è quella della giocata plurima che consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi: anche in questo caso si può decidere di giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5. Infine c’è la giocata sistemica che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi. In questo caso c’è un minimo di 6 fino ad un massimo di 126 giocate singole e costa sempre 1€ ciascuna.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

6 – 15 – 25 – 38 – 48

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 3 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

3 – 5 – 32 – 40 – 47

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

3 – 9 – 45 – 46 – 52

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 3 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

32 – 33 – 34 – 41 – 44

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











