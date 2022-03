Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi venerdì 18 marzo 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY:

Oggi, venerdì 18 marzo 2022, il Million Day e l’Extra MillionDay tornano con una nuova estrazione e con le loro cinquine vincenti, in grado di regalare gioie inattese a tutti gli scommettitori d’Italia e a mutare radicalmente (in positivo) le loro esistenze. Suscita particolare curiosità la novità rappresentata dall’Extra MillionDay, che ha debuttato nella giornata di mercoledì 16 marzo. Cominciamo subito col dirvi che le norme per prendervi parte sono davvero semplici e non richiedono sforzi particolari. Di fatto, basta aggiungere l’Extra MillionDay alla propria bolletta del Million Day per partecipare con i propri numeri a una seconda estrazione di 5 numeri, ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione.

Il nuovo gioco può essere associato a qualsiasi giocata, singola, plurima o sistemistica, e cambiano ovviamente i costi della schedina: nel primo caso il prezzo è di 1 euro, nel secondo dipende dalle giocate singole scelte, nel terzo si paga un euro per ogni combinazione generata dal sistema. È mutato anche l’orario d’estrazione, che non è più alle 19: adesso è possibile giocare fino alle 20.20 per il concorso del giorno e dalle 20.35 in poi per il giorno successivo, perché le estrazioni hanno luogo alle 20.30.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRATTI OGGI 18 MARZO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRATTI OGGI 18 MARZO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, COME SI GIOCA? LE MODALITÀ DI SCOMMESSA

Attendendo gli esiti delle estrazioni di oggi, cogliamo l’opportunità per effettuare un rapido riepilogo circa le modalità di giocata legate al Million Day. Fondamentale, in prima battuta, è compilare una schedina, selezionando cinque numeri inclusi nel novero che va da 1 a 55 e attendere l’estrazione per comprendere se la propria bolletta sia vincente. Esistono tre modalità di scommessa tra le quali effettuare una scelta. La giocata singola richiede la compilazione di una bolletta con 5 numeri scelti dallo scommettitore al costo di un euro. Nella giocata plurima, invece, si effettuano più giocate singole nella stessa schedina, ciascuna di esser con 5 numeri. Infine, si ha la sistemistica, che richiede la selezione da 6 a 9 numeri, precisando il tipo di sistema tra integrale e ridotto.

Qual è la differenza? Il sistema integrale offre tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati, con una spesa che oscilla da 6 a 126 euro. Il sistema ridotto, invece, origina una porzione delle possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati: ne consegue che i costi siano inferiori e, al tempo stesso, via sia la possibilità di realizzare una vincita di almeno mille euro, indovinando 5 numeri (tra i 6, 7, 8 ,9 selezionati). Per ulteriori chiarimenti, rammentiamo l’esistenza del sito internet https://www.lotto-italia.it/millionday.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUANTO SI VINCE? I PREMI IN PALIO

Non dimentichiamo l’aspetto più invitante del Million Day e dell’Extra MillionDay, quello dei premi in palio, che inevitabilmente è ciò che più solletica l’interesse dei giocatori. Iniziamo a esaminare quelli del Million Day, il concorso più classico, per così dire: si vince un milione di euro indovinando i cinque numeri vincenti, mentre la vincita ammonta a mille euro per il “4”. Si scende con le quote a 50 euro per il “3”; invece, con due numeri indovinati si intascano due euro (importi base con una giocata singola da un euro, ndr).

Per ciò che riguarda, invece, le potenziali vincite dell’Extra MillionDay, vale a dire la seconda estrazione, successiva a quella del Million Day, vi diciamo subito che facendo “5” si vince un decimo rispetto al montepremi del Million: 100mila euro tondi tondi, che comunque non farebbero dispiacere a nessuno. Chi fa “4” si intasca 1.000 euro. Si scende a 100 euro con il “3”, mentre con due numeri vincenti di Extra MillionDay si vincono 4 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8% e si sommano a quelli eventualmente ottenuti con l’estrazione tradizionale.











