Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi venerdì 2 giugno 2023

MILLION DAY, NUOVA ESTRAZIONE

Anche oggi, in questa giornata di festa per tutta l’Italia, l’appuntamento è il solito con una nuova estrazione del Million Day. Quali saranno i numeri vincenti nel giorno della festa della Repubblica? Riuscirà qualche giocatore ad indovinare i cinque numeri vincenti e dunque ad ottenere un milione di euro? Il gioco permette di ottenere come massima posta in palio proprio un milione, che si centra indovinando cinque numeri su cinque.

Il gioco principale del Million Day permette di giocare 5 numeri dall’1 al 55 mentre per l’Extra Million Day, concorso aggiuntivo, la scelta da fare sarà la stessa: i numeri estratti nel secondo gioco sono quelli non vincenti nel primo. Oggi, 2 giugno, qualche fortunato riuscirà a portare a casa la maxi cifra e dunque a diventare il 256esimo milionario? Lo scopriremo alle 13 e poi alle 20.30.

MILLION DAY, LE ULTIME VINCITE

Giocare al Million Day, come abbiamo visto, non è affatto difficile: le regole sono poche e molto semplici e le possibilità di vittoria sono importanti. Dal lancio del gioco, ben 255 persone hanno ottenuto la maxi somma, portando a casa un milione di euro. Nell’estrazione di ieri, 1 giugno, l’impresa non è riuscita a nessun fortunato giocatore: l’ultima vittoria milionaria è del 22 maggio a Roma. Negli ultimi giorni, prima ancora era stato un giocatore di Gela, il 18 maggio, a vincere un milione. Ad aprile, il 28 aveva vinto un giocatore di Ischia, in provincia di Napoli. Andando ancora a ritroso un giocatore di Gagliole (MC), prima ancora uno di Casagiove (CE) e il 14 aprile un giocatore di Montescaglioso (MT). Il 7 aprile la fortuna aveva baciato Pachino, in provincia di Siracusa.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 2 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

6 – 14 – 17 – 45 – 48

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 2 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

1 – 22 – 26 – 43 – 50

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 2 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 2 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

–

