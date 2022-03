Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi venerdì 25 marzo 2022

MILLION DAY e EXTRA MILLIONDAY, CHE ESTRAZIONE SARÀ?

Il Million Day e l’Extra MillionDay tornano anche oggi, venerdì 25 marzo 2022, con due nuove estrazioni e le loro cinquine vincenti. Prosegue quindi anche in data odierna la caccia al vincitore numero 207 della storia del Million Day, dopo l’ultima esultanza registrata in ordine cronologico e verificatasi il 10 marzo scorso a Ciampino, nel Lazio. Da più di una settimana ormai (era mercoledì 16 marzo, ndr) ha fatto il proprio ingresso in scena il sopra menzionato Extra MillionDay, che può essere contemplato nella propria giocata aggiungendo tale concorso in bolletta, prendendo parte con la cinquina selezionata a una seconda estrazione di 5 numeri, ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Numeri vincenti di oggi 24 marzo 2022: le cinquine

L’Extra MillionDay può essere associato a qualunque tipologia di giocata, singola, plurima o sistemistica, e cambiano ovviamente gli importi della schedina: nel primo caso il prezzo è di 1 euro, nel secondo la tariffa è relativa alle giocate singole scelte. Nel terzo, infine, si paga un euro per ogni combinazione generata dal sistema. Passiamo adesso a un breve promemoria per ciò che riguarda l’orario: è possibile giocare fino alle 20.20 per il concorso del giorno e dalle 20.35 in poi per il giorno successivo, poiché le estrazioni si tengono alle 20.30.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Numeri vincenti oggi 23 marzo 2022: cinquine fortunate?

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRATTI OGGI 25 MARZO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRATTI OGGI 25 MARZO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Numeri vincenti oggi 22 marzo 2022: cinquine fortunate?

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY?

Quanto si vince giocando al Million Day e all’Extra MillionDay? Un quesito gettonato tra gli scommettitori e al quale forniamo risposta nelle righe seguenti. L’importo dei premi varia in base al tipo di concorso e, dunque, per questa nostra analisi partiamo dal Million Day, dove si agguanta un milione di euro azzeccando cinque numeri vincenti, mentre la vincita corrisponde a mille euro se se ne indovinano 4. Si scende con le quote a 50 euro per il “3”; invece, con due numeri pronosticati correttamente si intascano due euro.

Focalizziamoci adesso sulle cifre agguantabili per mezzo dell’Extra MillionDay e riportate dal sito internet ufficiale della lotteria. Con un “5” centrato alla seconda estrazione si conquista un decimo del montepremi del Million Day, vale a dire 100mila euro, cifra che comunque consente di disporre di un bel gruzzoletto. Chi totalizza 4 punti, invece, acciuffa 1.000 euro. Si scende a 100 euro con il “3”, mentre con due numeri vincenti di Extra MillionDay si portano a casa 4 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8% e si sommano a quelli eventualmente ottenuti attraverso l’estrazione tradizionale.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? IL RIEPILOGO DELLE REGOLE

Le regole del Million Day sono davvero di semplice comprensione e, con l’avvicinarsi del concorso odierno, forniamo una panoramica completa imperniata su di esse. Prima di tutto occorre compilare la propria schedina, selezionando cinque numeri inglobati nel novero che va da 1 a 55, e, successivamente, sarà necessario aspettare l’estrazione per comprendere se la propria bolletta sia vincente oppure no.

Tre le modalità di scommessa ammesse: vi è innanzitutto la singola, che si basa sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri scelti dallo scommettitore al costo di un euro. Nella plurima, invece, sono eseguite più giocate singole nella medesima schedina, ciascuna di esse con 5 numeri. Infine, c’è la sistemistica, che prevede la selezione da 6 a 9 numeri, specificando il tipo di sistema tra integrale e ridotto. Il sistema integrale assicura tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati, con una spesa che può mutare all’interno di un range che va da 6 a 126 euro. Il sistema ridotto, invece, origina una parte delle possibili giocate singole componibili coi numeri selezionati: i costi sono più contenuti in rapporto al sistema integrale e, contestualmente, c’è l’opportunità di realizzare una vincita di almeno mille euro, indovinando 5 numeri (tra i 6, 7, 8 ,9 selezionati). Per ulteriori dettagli, consultare il sito internet https://www.lotto-italia.it/millionday.











© RIPRODUZIONE RISERVATA