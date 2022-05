Million Day e Extra MillionDay/ Estrazioni numeri vincenti di oggi, 30 maggio 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, ESTRAZIONE DA VINCETE RECORD?

Oggi, lunedì 30 maggio 2022, siamo giunti al momento di assistere alle estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay. Rammentiamo che in questo mese ha avuto luogo la quarta vincita da un milione di euro (il 24 maggio a Bisceglie in provincia di Bitonto, in Puglia, regione baciata pochi giorni prima da un’ulteriore conquista del montepremi ad Altamura, grazie a un sistema ridotto con numeri casuali), dopo quelle del 16 maggio a Scanzorosciate e del 4 maggio a Ferrara, mentre cinque cinquine vincenti sono state centrate ad aprile: la più recente risale al 26 aprile e proviene da Catanzaro, in Calabria. Vincite degne di menzione anche con l’Extra MillionDay, con premi da 100mila euro a Velletri e Palermo. Con i medesimi cinque numeri selezionati per il Million Day si può partecipare infatti a una seconda estrazione di 5 numeri, ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Scopri la cinquina dei numeri vincenti di oggi 29 maggio 2022

Tre tipi di schedina (singola, plurima o sistemistica) possono essere associati all’Extra MillionDay. I costi della bolletta variano a seconda della scommessa: nel primo caso, il prezzo da corrispondere è di 1 euro, nel secondo la tariffa è associata alle giocate singole scelte. Nel terzo, infine, qualsiasi combinazione originata dal sistema vale un euro. Le scommesse per il concorso del giorno possono essere eseguite fino alle 20.20, mentre si può giocare dalle 20.35 in poi per le estrazioni del giorno seguente.

ESTRAZIONE MILLION DAY e EXTRA MILLION DAY/ Scopri quali sono i numeri vincenti di oggi 28 maggio 2022

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 MAGGIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 30 MAGGIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Quali sono i numeri vincenti di oggi 27 maggio 2022: le cinquine

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? REGOLE

Analizziamo ora le regole del Million Day, semplici ed esigue da un punto di vista numerico. Tutto ciò che occorre fare è selezionare cinque numeri inclusi nel novero che va da 1 a 55. Dopodiché, sarà necessario aspettare l’estrazione di oggi, lunedì 30 maggio 2022, per capire se la fortuna avrà scelto di concedersi un brindisi insieme a voi.

I tipi di scommesse previsti, come riferivamo in precedenza, sono tre: si parte con la giocata singola, imperniata sulla compilazione di una bolletta con cinque numeri scelti al costo di un euro. In alternativa, si ha la plurima, con la quale sono effettuate più giocate singole nella medesima schedina. Infine, spazio alla sistemistica, che annovera una selezione da 6 a 9 numeri e richiede di indicare il tipo di sistema prediletto tra integrale e ridotto. Il primo garantisce tutte le giocate singole componibili coi numeri selezionati: la spesa è soggetta a variazioni (si va da 6 a 126 euro). Il secondo, invece, origina solo una parte delle possibili giocate singole, componibili coi numeri individuati: i costi sono limitati in riferimento al sistema integrale e si ha la chance di vincere almeno mille euro. Per maggiori dettagli, consultare il sito internet https://www.lotto-italia.it/millionday.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Con il Million Day e con l’Extra MillionDay si possono acciuffare ricchi premi. Visitando il sito internet del concorso si può verificarne l’entità, ma noi ve li ricapitoliamo di seguito: col Million Day si può conquistare sino a un milione di euro azzeccando cinque numeri vincenti su cinque, mentre la ricompensa equivale a mille euro se se ne indovinano 4. Diminuendo i numeri intercettati, decresce l’importo vinto: si tratta di 50 euro con il “3”, 2 euro con il “2”.

Con 5 punti all’Extra MillionDay, invece, si agguanta la decima parte del montepremi del Million Day (100mila euro). Con 4 punti si arriva a mille euro; 100 euro finiscono nelle tasche di chi fa “3”. Con due numeri indovinati, da ultimo, ci si porta a casa 4 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8% e devono essere sommati a quelli eventualmente ottenuti grazie all’estrazione tradizionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA