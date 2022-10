Million Day e Extra MillionDay, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 26 ottobre 2022

NUOVA ESTRAZIONE DEL MILLION DAI E DELL’EXTRA MILLION DAY

Anche oggi, come di consueto, alle 20:30 verranno estratti i numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay che potrebbero fruttare a qualche fortunato giocatore l’impressionante somma di 1 milione di euro. Da tempo ormai la Dea Bendata non sembra baciare nessuno e l’ultima vincita milionaria risale addirittura al 12 settembre, quando è stato vinto da Roma, con una scommessa da 3 euro, il ricco montepremi.

Giocare al Million Day e all’Extra MillionDay è veramente semplicissimo e costa un minimo di 1 euro. Tutti i giocatori possono scegliere diversi tipi di scommessa, dalla singola che permette di puntare su 5 numeri, passando per la plurima che prevede più cinquine (sempre al costo di 1 euro l’una) ed arrivando alla giocata sistemistica, con la quale si può scommettere su un totale compreso tra 6 e 9 numeri. I premi del Million Day e della sua variante Extra, invece, partono da 2 euro (4 nella versione Extra) per chi indovina 2 numeri, passando a 50 (oppure 100 nella seconda estrazione) con 3 numeri. Chi indovina 4 numeri vince in entrambe le estrazioni 1.000 euro, che infine salgono al famoso milione indovinando la cinquina (per l’Extra la vincita massima è di 100mila euro).

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: QUALI NUMERI TENERE D’OCCHIO?

Sul sito del Million Day e dell’Extra MillionDay si possono trovare alcune statistiche importanti che potrebbero aiutare un qualche giocatore a decidere su quali numeri puntare per questa estrazione. In particolare, nella sezione dedicata, si trovano le top five dei numeri estratti più frequentemente in entrambe le estrazioni. Nel Million Day al primo posto tra i numeri frequenti si trovano il 52 e il 9, entrambi estratti 43 volte. Segue il 30, uscito ben 42 volte e chiudono la classifica a pari merito (41 estrazioni) il 53 e il 48.

Nell’Extra MillionDay, invece, i numeri frequenti sono completamente diversi (anche perché la seconda estrazione viene fatta escludendo i numeri sorteggiati per primi) ed in prima posizione si trova il 5, con 32 estrazioni. Seconda posizione per il 7 (30 estrazioni) e terza per il 29, che è uscito 29 volte. Chiudono, infine, il 32 e il 19, entrambi estratti 28 volte. Ricordiamo che l’estrazione sarà fatta alle 20:30, mentre dalle 20:20 non sarà più possibile piazzare scommesse, e seguirà subito l’estrazione Extra, alle 20:35 circa.

NUMERI RITARDARI DEL MILLION DAY

Nella stessa sezione del sito del Million Day e dell’Extra MillionDay in cui si trovano i numeri più frequenti, sono presenti anche i numeri ritardari, ovvero quelli estratti meno frequentemente. Nella prima estrazione, il numero meno frequente è l’11, assente da 51 estrazioni. Segue il 16 (41 sorteggi) ed ancora il 22 (con 39 estrazioni). Quarta posizione per il 19 (26 estrazioni) e chiude il 23 assente per 24 volte. Nell’Extra MillionDay, invece, il numero meno estratto è il 43 (64 volte assente), seguito dal 3 (46 estrazioni), dal 33 (45 volte), dal 37 (38 estrazioni) ed, infine, dal 21 (34 estrazioni).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 26 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 26 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

