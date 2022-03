Million Day e Extramillion Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi giovedì 24 marzo 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, LE ESTRAZIONI DI OGGI

Tutto pronto per le nuove estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti del concorso di oggi, giovedì 24 marzo 2022. Come ormai ben sappiamo, si può giocare ogni giorno fino alle ore 20.20 e dalle 20.35 in poi per il giorno successivo. L’estrazione, invece, avviene tutti i giorni alle ore 20.30.

Per quanto riguarda le modalità di scommessa, ricordiamo che al Million Day e all’Extra MillionDay è consentito giocare per più giorni consecutivi: potrete selezionare la quantità di abbonamenti desiderata prima di completare l’acquisto. Entrando nel dettaglio, per la giocata singola fino a 20 concorsi in abbonamento, per le giocate sistemistiche e per le giocate plurime fino a 5 concorsi in abbonamento.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRATTI OGGI 24 MARZO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRATTI OGGI 24 MARZO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LE TIPOLOGIE DI GIOCATA DEL MILLION DAY

Il Million Day presenta tre modalità di gioco: singola, plurima o sistemistica. Iniziamo la nostra analisi con la giocata singola, che prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Poi abbiamo la giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, e al costo di 1 euro. Infine, spazio alla giocata sistemistica: questa modalità permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. L’importo di ogni giocata singola è fisso a 1€. Per quanto riguarda le differenze di tipologia di sistema, il sistema integrale sviluppa tutte le possibili giocate singole (fino a un massimo di 126 combinazioni), mentre il sistema ridotto sviluppa solo una parte delle possibili giocate singole e ha dunque dei costi inferiori.

COME GIOCARE ALL’EXTRA MILLIONDAY

La novità introdotta pochi giorni fa da Lottomatica è l’Extra MillionDay, una vera e propria seconda possibilità per i numeri scelti dagli appassionati. Come spiegato dai canali ufficiali, aggiungendo l’Extra MillionDay ad una giocata Million Day, oltre alla prima estrazione di 5 numeri dai 55, con i numeri giocati si partecipa anche ad una seconda estrazione di 5 numeri dai 50 rimanenti. Ricordiamo che è possibile aggiungere questa nuova tipologia di giocata a qualsiasi tipo di scommessa, che sia singola, plurima o sistemistica. Nel dettaglio: per le giocate singole il costo è fisso a 1 euro, per le giocate plurime è possibile scegliere se aggiungerlo per ciascuna singola, mentre per le giocate sistemistiche il costo è pari a 1 euro per ogni combinazione di cinque numeri generata dal sistema.

