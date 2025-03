Buona domenica 23 marzo 2025 e buona estrazione del Million Day delle ore 20:30. Manca poco per la seconda possibilità di vincita in questo gioco con i numeri che tanto appassiona gli italiani vista la possibilità di vincere fino ad un milione di euro. Provare a vincere è decisamente semplice, visto che vi basterà scegliere cinque numeri (sceglieteli bene però), che vadano dall’1 al 55.

Una volta individuati i vostri cinque prescelti non dovrete fare altro che giocarli e attendere appunto l’estrazione di questa sera per vedere se avrete vinto o meno.

Quello che possiamo fare, oltre ad incrociare le dita e ad augurarvi buona fortuna, e provare a segnalarvi qualche numero qualora non sapeste cosa giocare, come ad esempio questa cinquina composta da 7, 14, 19, 26 e infine 50. Un’altra cinquina da giocare potrebbe essere la seguente, 23, 33, 45, 50 e infine 52. Concludiamo i nostri consigli quotidiani con altri cinque numeri da giocare per l’estrazione delle ore 20:30 del Million Day, ovvero, il numero 5, poi il 12, quindi il 15, il 22 e infine il 32.

Vi ricordiamo che per ogni schedina si può puntare un minimo di un euro, per una spesa quindi decisamente contenuta.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra Million Day: