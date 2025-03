Nella prima delle due – assieme ovviamente al venerdì – più interessanti giornate della settimana per i concorsi e le estrazioni, non mancheranno al lungo appello i due appuntamenti giornalieri con il Million Day e l’Extra MillionDay protagonisti di una doppia estrazione che ha cadenza giornaliera e che non si prende una pausa in nessuna delle 365 giornate dell’anno per un totale (ovviamente annuale) di ben 730 estrazioni che mettono in palio ogni singola volta la bellezza di 1 milione di euro; il tutto senza dimenticare che sono anche 730 le estrazioni della versione Extra del Million Day nelle quali – purtroppo – sparisce il milione ma fanno la loro comparsa dei comunque ottimi 100mila euro sempre associati all’intera cinquina.

Se non vi fosse mai capitato di giocare alla versione Extra del Million Day e vi chiedeste quali sono le differenze, sappiate che – al di là di quei 100mila euro e di bottini diversi anche per la coppia e il tris di numeri, rispettivamente quotati con 100 e 4 euro rispetto ai 50 e 2 del gioco classico – la sostanziale differenza sta nel fatto che in questo secondo sorteggio verranno esclusi i primi cinque numeri sorteggiati nel concorso classico; mentre dal conto vostro avrete il limite di dover per forza utilizzare la medesima combinazione che avete già scelto anche per il secondo appuntamento.

