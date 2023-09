Estrazione Million Day/ Scopri i i numeri vincenti di oggi 10 settembre 2023: le cinquine

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: NUOVA ESTRAZIONE E NUOVO VINCITORE?

Nuovo appuntamento con il Million Day e con l’Extra Million Day. Anche oggi, sabato 9 settembre 2023, ci sono due estrazioni: una alle 13 e la seconda alle 20.30. Riuscirà qualcuno a portare a casa la maxi cifra? Le regole da seguire sono molto semplici: basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55. Se si sceglie di puntare sul concorso dell’Extra Million Day, quello aggiuntivo, si può aggiungere un altro euro. Questo consente di vincere ulteriori 100 mila euro. I numeri da scegliere sono sempre cinque e sono compresi sempre tra l’1 e il 55. A differenza però del concorso principale, saranno estratti su 50, ossia quelli non vincenti del gioco primario. Si potrà poi giocare anche online, qualora non si riuscisse a recarsi in ricevitoria.

Estrazione Million Day: i numeri vincenti/ Scopri le cinquine di sabato 9 settembre 2023

LE STATISTICHE

Andiamo a vedere adesso anche qualche statistica del Million Day. Partiamo dai numeri ritardatari: tra quelli assoluti e relativi, sono varie le statistiche che possono aiutarci nella scelta dei numeri. Partiamo appunto dai numeri ritardatari assoluti: quello che manca da più tempo è il 49 che non si vede da 14 estrazioni. Il 52 invece mancano da 12. Sono 11 le estrazioni senza il 22 e il 21 mentre 10 quelle senza il 51 e il 34. 9 estrazioni senza il 37, 8 quelle senza il 3 e 7 quelle del 31 e del 29. Sul Million Day, invece, il numero più ritardatari è il 48 che manca da 32 estrazioni. Sull’Extra Million Day, invece, il 26 manca da 41 volte.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi venerdì 8 settembre 2023: le cinquine

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13

12 – 15 – 20 – 34 – 45

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13

18 – 19 – 25 – 41 – 54



(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi giovedì 7 settembre 2023: le ciquine

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

8 – 13 – 21 – 36 – 45

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

3 – 9 – 33 – 41 – 53



(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA