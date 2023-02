Million Day, estrazione 11 febbraio 2023/ I numeri vincenti di oggi

ESTRAZIONE MILLION DAY DI OGGI 11 FEBBRAIO 2023

Eccoci tornati con l’ormai consueto appuntamento giornaliero con il Million Day e l’Extra MillionDay, i giochi a premi che potrebbero portare nelle tasche di un fortunato giocatore fino ad 1 milione di euro! Partecipare a questo gioco è semplicissimo, e più avanti in questo pezzo ne vedremo le modalità, mentre le estrazioni vengono fatte ogni giorno dalle 20:30.

Million Day/ Estrazione 10 febbraio 2023, numeri vincenti di oggi

Giocare, insomma, è semplice, ma anche vincere non è impossibile, e lo dimostrano i numerosi premi assegnati dalla Dea Bendata nel corso di questi primi giorni di febbraio 2023! Infatti, l’ultima vittoria registrata dal sistema risale appena a due giorni fa, con una scommessa piazzata da Bardolino, in provincia di Verona. Precedentemente, invece, era stato un giocatore di Messina a portarsi a casa l’ambito milione, appena due giorni prima, ovvero il 7 febbraio. Infine, le ultime vittorie del Million Day registrate risalgono al 3 febbraio sono stati vinti contemporaneamente ben due milioni, uno a Milano e l’altro a Gorgonzola (in provincia).

Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi giovedì 9 febbraio 2023

MILLION DAY: LE REGOLE

Per giocare al Million Day e all’Extra MillionDay basta, nella pratica, scegliere 5 numeri compresi tra l’1 e il 55, con una scommessa dal valore di appena 1 euro. Questa può essere fatta sia di persona, recandosi semplicemente in un qualsiasi punto Sisal sul territorio italiano, oppure online, utilizzando il sito dedicato al Million, oppure anche l’app MyLotteries. Infine, l’ultima cosa da fare sarà essere pazienti fino alle 20:30 per conoscere l’esito delle estrazioni!

Oltre alla giocata singola del Million Day, descritta sopra, a tutti i giocatori indecisi è data anche la possibilità di scegliere altre modalità di gioco. Innanzitutto, c’è la giocata plurima, che con una singola schedina permette di puntare su più di una cinquina, sempre al costo di 1 euro ogni 5 numeri. Vi è anche, per i giocatori più esperti, la giocata sistemistica, con la quale si possono scegliere tra i 6 e i 9 numeri, selezionando il sistema con cui elaborare tutte le possibili cinquine. Infine, ad ogni scommessa si potrà aggiungere 1 euro per accedere all’Extra Million Day, ovvero una seconda estrazione fatta sui 50 numeri rimasti dopo la prima.

Million Day/ Numeri vincenti dell’estrazione di oggi 8 febbraio 2023

NUMERI FORTUNATI DEL MILLION DAY

Qualche nuovo giocatore del Million Day e dell’Extra Million Day potrebbe, magari, chiedersi se esitano dei numeri più o meno fortunati, che possano dare uno spunto sui numeri da giocare nelle propria schedina. Il sito dedicato a questo gioco ci viene incontro, tenendo conto proprio degli esiti delle ultime 50 estrazioni e dei numeri che sono usciti più frequentemente! Nella prima estrazione da tempo ormai il 9 è il numero più fortunato, presente per 45 volte.

Seguono ad una leggera distanza il 53 e il 26 (con 42 estrazioni per entrambi), ed ancora il 30 (41 estrazioni), mentre chiude la top il 52 con 40 presenze. Parlando, invece, dell’Extra Million Day, in prima posizione nella top dei fortunati troviamo, a pari merito, il 32, il 22 e il 5 con 41 estrazioni per ognuno, seguiti dal 7 (40) e dall’1 (con 39 presenze).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 FEBBRAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 11 FEBBRAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA