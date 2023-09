Million Day ed Extra Million Day/ Estrazione 12 settembre 2023: i numeri vincenti

MILLION DAY, NUOVA DOPPIA ESTRAZIONE: VINCITORE MILIONARIO IN ARRIVO?

Anche in questo martedì l’appuntamento è quello di sempre con il Million Day, il gioco quotidiano, e la sua estrazione doppia di ogni giorno. Il gioco, che permette di vincere fino a un milione di euro, dà quotidianamente una doppia possibilità di vincita: c’è infatti un’estrazione alle 13 e una alle 20.30. Esistono molteplici premi per il concorso: il più importante è quello da un milione ma non è l’unico. Già indovinando due numeri si vince e i premi vanno a salire. Inoltre, è possibile giocare al concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day, che dà la possibilità di portare a casa fino a 100.000 euro puntando su cinque numeri compresi tra l’1 e il 55, come è anche per il concorso principale. Per giocare a questo concorso, si può puntare un ulteriore euro: i concorsi sono complementari dunque vincere a uno non significa non vincere all’altro. Al Million Day si può giocare ogni giorno, anche nei festivi.

MILLION DAY, LE MAXI VINCITE

Il Million Day permette di vincere quotidianamente un milione di euro. Il gioco prestigioso, con un solo euro dà la possibilità di portare a casa una somma a sei cifre. L’ultima maxi vittoria è avvenuta a Roma ma con una giocata online, il primo del mese, con i numeri 34, 40, 46, 49 e 54. Ad agosto invece ha vinto un solo giocatore a Sirmione, in provincia di Brescia. Il precedente vincitore c’era stato a Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, un mese prima esatto. Sempre a luglio sono state baciate dalla fortuna le città di Aradeo (Lecce), Roma e Milano. Tre i vincitori di giugno, due di maggio e addirittura sei quelli di aprile. A settembre, invece, solo una maxi vincita.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 12 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 12 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 12 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13

7 – 12 – 19 – 43 – 54

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 12 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13

2 – 29 – 34 – 35 – 58

