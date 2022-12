Million Day ed Extra Million Day: estrazione 24 dicembre/ I numeri vincenti di oggi

ULTIME VINCITE DEL MILLION DAY

Cresce sempre di più l’attesa per l’estrazione odierna del Million Day e dell’Extra MillionDay che potrebbero rendere il periodo di feste veramente speciali per qualche fortunato giocatore! Oggi, 24 dicembre, alla vigilia di Natale, il concorso non cambia di una virgola, e tradizionalmente le due estrazioni verranno fatte a partire dalle 20:30. Similmente, anche domani il gioco rimarrà invariato, quindi non ci rimane che aspettare ed augurare a tutti i lettori una buonissima fortuna!

Nel corso dell’ultimo mese, dopo un periodo di stallo, la Dea Bendata è tornata ad elargire ricchissimi premi ai giocatori italiani del Million Day e dell’Extra MillionDay, e nel corso di dicembre il montepremi massimo, ovvero 1 milione di euro, è già stato vinto la bellezza di cinque volte! L’ultima risale appena al 16 dicembre, con una scommessa piazzata dal comune di Massafra, in provincia di Taranto. Due giorni prima, invece, il 14 dicembre, ha vinto un fortunato giocatore di Savona. La volta precedente, invece, si è registrata addirittura una tripletta in data 9 dicembre, che ha reso milionari due giocatori di Roma ed uno di Napoli.

COME FUNZIONA IL MILLION DAY? GIOCATE E DISPOSIZIONE

Giocare al Million Day e all’Extra MillionDay è veramente facilissimo e chiunque potrebbe tranquillamente piazzare facilmente la sua scommessa. Si può optare per diverse modalità di gioco, mentre le scommesse possono essere piazzate online, sul sito dedicato al gioco oppure sull’app MyLotteries, o di persone in una qualsiasi ricevitoria Sisal abilitata, attendendo poi le 20:30 per seguire le estrazioni, scoprendo subito se ci si porterà a casa un qualche ricco premio natalizio!

Le modalità di gioco del Million Day sono principalmente tre. Quella classica, o singola, è la più semplice e permette di scegliere 5 numeri compresi tra l’1 e il 55 al costo di 1 euro, attendendo poi l’estrazione. Vi è anche la possibilità di scegliere più di una cinquina su cui scommettere, sempre al costo di 1 euro l’una. Si può anche scegliere la giocata sistemistica che permette di scegliere tra i 6 e i 9 numeri, massimizzando le possibilità di vincita, ma a discapito dei montepremi che diminuiscono leggermente. In tutti i casi, infine, una qualsiasi scommessa permette di accedere in automatico e gratuitamente all’Extra MillionDay, che è semplicemente una seconda estrazione dalla quale vengono esclusi i primi 5 numeri usciti.

MILLION DAY: NUMERI FORTUNATI

Qualche giocatore potrebbe, inoltre, nell’ambito del Million Day e dell’Extra MillionDay, chiedersi se esistano dei numeri più o meno fortunati, che possano dare un’indicazione sui numeri da scegliere per massimizzare le probabilità di vincita. Il portale dedicato al gioco ci viene incontro ed indica, in una sezione apposita, i numeri estratti più o meno frequentemente nelle ultime estrazioni.

Per il Million Day, il numero che da tempo svetta nella classifica dei più frequenti è il 9, estratto ben 46 volte su 50. Seguono, invece, il 53 (con 42 estrazioni), il 26 (41), il 20 e il 2 (entrambi estratti 40 volte su 50). Di contro, i numeri meno frequenti vedono al primo posto il 50 (con 28 assenze), seguito dal 32 (26), dal 21 (24), dal 34 e dal 14 (entrambi con 19 assenze). Nella versione Extra del gioco, invece, il primo posto dei frequenti è condiviso dal 32 e dal 5 (37 presenze), seguito da 7 (35), 22 e 19 (34 presenze l’uno). I meno fortunati, invece, sono: 21 (38 assenze), 4 (29), 18 (26), 10 (24) e 44 (23).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 DICEMBRE 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 24 DICEMBRE 2022

